Общество

Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей

Псковская Лента Новостей является одним из основных средств доведения достоверной и оперативной информации до жителей Псковской области. Таким мнением поделился начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

«В первую очередь от себя лично, от лица Госавтоинспекции города Пскова я хочу поздравить коллектив ПЛН с юбилеем. Средствам массовой информации отводится роль оперативно и достоверно доводить до жителей города Пскова и области информацию. Это очень дорогого стоит. Поэтому, безусловно, ПЛН - одно из основных средств доведения информации до жителей нашего региона», - сказал Владимир Папорт.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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