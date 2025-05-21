Общество

Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин

Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса, считает глава города Пскова Борис Елкин.

«Я от всей души хочу поздравить с этой юбилейной датой Псковскую Ленту Новостей. Понятное дело, что журналисты меняются, но есть устойчивый костяк людей, которые работают здесь на протяжении, действительно, долгого времени, выпускают достаточно серьезные аналитические материалы. Лично я зачастую читаю ваши СМИ, ваш контент. Преимущественно - в Telegram-канале. У вас хорошие фотографы, а очень многие люди у нас любят глазами, а все события вы показываете с нужного и интересного ракурса. У вас, действительно, собрался достойный, профессиональный коллектив, поэтому хочу всем пожелать удачи, непредвзятого отношения ко всем процессам, которые происходят на территории города и области, побольше качественного материала с красивым визуальным рядом и, конечно же, всем здоровья и удачи», - сказал Борис Елкин.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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