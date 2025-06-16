Общество

Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе

Псковская Лента Новостей — это серьезная организация, держащая руку на пульсе времени и событий, заявил член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин.

«Я всегда отмечал, что вы стараетесь быть объективными, доброжелательными. И не случайно к вам приходит так много людей из различных партий. В общем, ПЛН очень серьезная, обстоятельная, держащая руку на пульсе времени и событий организация. И я желаю вам продолжать в том же духе следующие 25 лет», - сказал Владимир Никитин.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.