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Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе

18.06.2025 09:57|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей — это серьезная организация, держащая руку на пульсе времени и событий, заявил член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин.

«Я всегда отмечал, что вы стараетесь быть объективными, доброжелательными. И не случайно к вам приходит так много людей из различных партий. В общем, ПЛН очень серьезная, обстоятельная, держащая руку на пульсе времени и событий организация. И я желаю вам продолжать в том же духе следующие 25 лет», - сказал Владимир Никитин. 

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

 
Пресс-портрет
Никитин Владимир Степанович
Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
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ПЛН в телеграм
 

 
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