Общество

Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе

На Псковской Ленте Новостей всегда можно узнать, что произошло в Псковской области, считает председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

«Разрешите поздравить вас с 25-летием. Безусловно, я смотрю, читаю ПЛН. В силу своей рабочей деятельности, конечно, я должна всегда обладать новостной информацией, знать, что у нас в городе происходит, что у нас происходит в регионе. Как обычный гражданин, наверное, тоже читала бы и смотрела, потому что на ПЛН всегда можно отследить информационную ленту от начала и до завершения дня. Поэтому всегда смотрю ваши эфиры. Люблю вас, ценю, уважаю, продолжайте в том же духе», — сказала Ольга Евстигнеева.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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