Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе

На Псковской Ленте Новостей всегда можно узнать, что произошло в Псковской области, считает председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.
Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.