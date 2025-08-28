Общество

Александр Козловский: ПЛН формирует реальность жителей Псковской области

Псковская Лента Новостей формирует реальность жителей Псковской области, заявил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на торжественном в «Квартале Мейера» 29 августа, передает корреспондент ПЛН.

«Поздравляю уникальный коллектив ПЛН с юбилеем. Каждый член команды ПЛН — это настоящее сокровище, собранное и хранимое опытной рукой мастера. Вы коллектив-созидатель, коллектив-просветитель, коллектив-хранитель истории. Вы создаете не просто новости, вы формируете реальность, в которой живут наши земляки. От вас они узнают самое важное и интересное. Вы помогаете увидеть людям то, что наполняет их сердце радостью и, конечно, то, от чего они кипят от гнева. Вы делаете это с блеском, особенно второе. Ярко, талантливо и порой очень жестко. Но вы стремитесь сохранить верность старой школе журналистики и впитывать все самые новые тенденции. Вы очень современное, влиятельное, авторитетное СМИ с преданной именно вам, очень сложной аудиторией», — сказал Александр Козловский.

Депутат пожелал коллективу хранить свою уникальность, развиваться, процветать, воплощать самые смелые творческие идеи. «Партия «Единая Россия» с вами. Рассчитывайте на нас всегда», — заявил лидер регионального отделения партии.

Отдельно парламентарий поблагодарил директора ООО «Гражданская пресса» Максима Костикова. «Вы создали очень сильный бизнес и мощный коллектив. Уверен, что это предмет вашей особой гордости, и это действительно заслужено. Спасибо каждому, уважаемые творцы «Гражданской прессы», — добавил Александр Козловский.

Напомним, праздничный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей стартовал сегодня, 29 августа, в зале событий и торжеств «18||88» в «Квартале Мейера» города Пскова.

Смотрите также Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН

Особым украшением вечера станет концерт петербургского коллектива — джазового квинтета Софьи Шустровой.

Ранее в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей состоялся детский праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, а также накануне Дня города ПЛН подарила жителям областного центра яркое мероприятие с поднятием в небо аэростата в парке Строителей.