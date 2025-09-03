Общество

Псковский дискуссионный клуб поздравил ПЛН с 25-летием

Псковский дискуссионный клуб «Дела и люди» поздравил редакцию Псковской Ленты Новостей с 25-летием.

Изображение из соцсетей объединения

«"Дела и люди" поздравляют Псковскую Ленту Новостей с двадцатипятилетием! Четверть века вы уверенно держите курс между фактами и вымыслами. Часто ирония — ваш второй шеф-редактор. Бывает, что вы садитесь на мель или налетаете на рифы. Но кто не без греха? Ваши рубрики и проекты настолько разные, что напоминают нам то fast food establishments, то gourmet restaurants — хотелось бы, чтобы было больше второго, но чаще встречается первое. Желаем вам быть яркими! Не искажать факты, но давать контекст, не преувеличивать, но не забывать о значимости, освещать, но не слепить. Радуйте своего читателя объективностью, искренностью, профессионализмом, в общем, всем тем, что и отличает настоящую журналистику от "желтой прессы"», - говорится в поздравлении.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

Смотрите также ПЛН-25. Миллениум

Смотрите также ПЛН-25. Три кита успеха