Общество

Главврач Детской областной клинической больницы поздравил ПЛН с 25-летием

От лица коллектива Детской областной клинической больницы и от себя лично главный врач Евгений Васильев поздравил сотрудников редакции Псковской Ленты Новостей с 25-летием со дня основания издания.

«Искренне желаю вам семейного благополучия, успехов во всех ваших делах и начинаниях, осуществления планов и выполнения поставленных задач. И пусть каждый день несет вам только радость и много интересных встреч и событий!» - сказал Евгений Васильев.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

Смотрите также ПЛН-25. Миллениум

Смотрите также ПЛН-25. Три кита успеха