Посетить базу отдыха «Озерное» сможет победитель конкурса ПЛН «Народный репортер»

Стали известны призы, предусмотренные для победителей конкурса «Народный репортер», который проводится в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.
Напомним, конкурс стартовал весной и завершится уже 31 октября. Присылайте ваши новости, фото и видео прямо в сообщения нашего сообщества «ВКонтакте». Мы опубликуем самые интересные и актуальные материалы с минимальными правками или даже без них под хештегом #НародныйРепортерПЛН.
Победитель конкурса получит сертификат на базу отдыха «Озерная» в Печорском районе на сумму 4 500 рублей.
За второе место участник получит сертификат в ресторан «Мажор» на 1 000 рублей.
Народный репортер, занявший третье место, получит сертификат в бассейн «Феникс» на 12 сеансов.
Не упустите свой шанс быть услышанным и получить заслуженную награду!
Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.