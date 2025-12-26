Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2025 году

Шутка ли - завершается первая четверть XXI века! Не шутка - вот и герои нашего традиционного ежегодного обзора искрометных высказываний стали тщательнее «фильтровать базар». Снижение числа шутейных разговоров слышно невооруженным ухом. Лидеры мнений стараются высказываться строго по протоколу, чтобы не попасть совсем в иной протокол. Однако даже в этой обстановке, нет-нет - да и да, прорывается живое русское слово. Псковская Лента Новостей традиционно весь год следила, как известные на региональном уровне личности жгли глаголом и прочими частями речи, и ловила редкие на этот раз перлы.

Как обычно, начнем со слова года. Версии расходятся. Институт русского языка имени Пушкина назвал таковым «победа» в честь состоявшегося в уходящем году празднования 80-летия окончания Великой Отечественной войны. Также в официальном топе - «МАХ» и «нейросеть». Выбор портала «Грамота» оказался более неформальным, здесь словом года признано «зумер», обозначающее поколение, родившееся между концом девяностых и концом нулевых годов и активно заявляющее о себе на рынке труда и в общественной жизни. Конкуренцию победителю составили слова, отражающие, чем и как жило общество: «ред-флаг», «сигма», «проявленность», «лимб», «имба», «выгорание», «промт», «брейнрот», «слоп», «подсветить», «пупупу».

Однако в массовом сознании словом (точнее — словами) года, вероятно, станут «схема Долиной», «эффект Долиной», «казус Долиной» — как ни назови, смысл один. Еще в прошлом году певица Лариса Долина продала свою элитную квартиру в Москве за 112 млн рублей. А после сделки заявила, что отдала деньги мошенникам, и отказалась съезжать. Несколько судов встали на сторону народной артистки, то есть покупательница, которая с мошенниками не взаимодействовала, осталась без квартиры и без денег. В этом году, пока участники сделки судились-рядились, по той же «схеме Долиной» свое честно купленное жилье начали терять «рядовые» россияне. Под занавес года Верховный суд вынес решение: квартиру, проданную Долиной, оставить покупательнице. А прямо сегодня Мосгорсуд принял решение о немедленном выселении прежней собственницы. Вздохнула с облегчением не только новая владелица, но и многие россияне, приобретавшие недвижимость у пенсионеров и с ужасом ждавшие иска от бывших собственников, решивших «вертать все взад».

В Псковской области словом года можно признать «деградация», она же «пессимизация». Все это про отключение мобильного интернета, под знаком которой прошла большая часть 2025-го.

Лидирующие позиции словечек из административного лексикона подтверждает, что в Псковской области политики, к сожалению, перестали блистать яркими фразами. Времена Ивана Цецерского с его: «От повышения вашего тона у меня ноги не вспотеют» или «Не дышите на меня кокаином» от Игоря Савицкого, видимо, повторятся нескоро. Публичные акторы стараются не допускать отхода от строгих норм, как они сами их понимают. Общая тенденция такова, что политики, в принципе, стали меньше публично выступать, реже давать комментарии в СМИ и чаще говорить округлыми фразами. Деградацию наблюдаем и здесь.

Бюрократическое сочетание «нерадивые подрядчики» также прочно укоренилось за этот год в публичном поле. Означенная социальная группа в 2025-м году уверенно вышла на авансцену, присоединившись к двум извечным бедам. Мы про нее еще не раз услышим. Очень удобно - всегда известно, кто виноват.

«Несогласная я!»

В России надо жить долго. А в Псковской области хватит и одного года, чтобы увидеть, как сюжет разворачивается на 180 градусов.

«А если я не согласна?!» В апреле эти слова искренние и от всего сердца произнесла Наталья Ильина, на тот момент ректор ПсковГУ. Произнесла, когда ее «пришли брать». Посредь бела учебна дня в вузе состоялось маски-шоу. И когда сотрудница в погонах предъявила фигурантке на подпись постановление о задержании, тут-то ректор и выразила свое несогласие. Но не фартануло - как говорят в тех кругах, с которыми она вскоре соприкоснулась теснее.

Говорят, что Наталья Ильина устроила в вузе систему, которую преподаватели остроумно, но с горькой иронией назвали древнерусским термином «полюдье»: начисляла подчиненным премии, которые затем перекладывала в свой карман. Во время обыска в номере «люкс» фешенебельного псковского отеля, где ректор жила за счет вуза, нашли карту VIP-обслуживания в аэропортах 130 стран мира, 11 люксовых сумок и шубы - меховые, возможно, импортные, три штуки.

Задержание вскоре превратилось в арест с отбыванием в СИЗО. Во время суда по избранию меры пресечения прозвучал еще один перл с жалобой на посажение в железа. Наталья Ильина, вероятно, вспомнила, что она биолог, и заявила, что у нее на эти самые «железа» аллергия, отторгает организм наручники. И снова не свезло, наручники остались там, где и были.

Раз в два месяца меру пресечения продлевали в неизменном виде.

А потом наступил декабрь. И подследственную отправили под домашний арест. Изумленная публика осталась гадать: то ли запела соловьем про «кого надо», то ли «кто надо» договорился с «кем надо».

Впрочем, рядом с Натальей Ильиной рановато цитировать пушкинское «Оковы тяжкие падут, Темницы рухнут - и свобода Вас примет радостно у входа». Еще не конец истории, расследование продолжается, и в этом деле суду только предстоит сказать свое веское слово.

В прокуратуре его уже произнесли. От лица «людей в синем» оценку действиям Натальи Ильиной в эфире радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) дала старший помощник прокурора Псковской области Рахиба Сулейманова: «У нас кто-то на передовой Родину защищает, жизнью рискуя, а кто-то уже настолько отравлен властью и деньгами, что берегов не видит», потому что «такое допустить в своей работе, стать коррупционером - немного чрезвычайная ситуация».

Вот такая петрушка

Дело Натальи Ильиной получилось настолько резонансным, что круги по воде будут расходиться еще долго, а мы, журналисты, будем не раз приводить разные его аспекты для иллюстрации своих материалов. На фотографиях с обыска в гостиничном номере бывшего ректора мелькали также украшения. Впору вспомнить еще одну народную мудрость про жемчуг мелкий и супчик жидкий. Во всяком случае о нем, о супчике, зашла речь при обсуждении бюджета на следующий год. Мысль: «А как народ?» - посетила депутата Псковского областного Собрания Алексея Севастьянова, известного острослова, без которого редко обходятся наши ежегодные обзоры. Он усомнился, что на заложенные для школьного питания средства можно собрать «полноценное первое блюдо, а не воду с сушёной петрушкой». Уже через несколько дней вместе с первым вице-губернатором Верой Емельяновой депутат во время обеда заглянул в столовую школы №1. Там ему рассказали про мясные котлеты и гуляш, бывающие в меню, и показали сосиски на тарелках едоков. Эх, Алексей Анатольич, эх. Поглядим с нового года, пролезет ли в бюджет хотя бы петрушка после повышения НДС. А для вас, как обычно, подготовлена отдельная страничка в блокноте, куда мы через несколько дней начнем записывать искрометные высказывания 2026 года.

Мимикристы и хорошисты

«Вы прокурор, или следователь, или учитель?» - так Олег Брячак пытался узнать профессиональную принадлежность Игоря Сопова.

Глава псковских «справедливороссов» и председатель Облизбиркома в этот момент выясняли, сколько в регионе населенных пунктов. Первый напирал на то, что «некоторые цифры в голове не держатся», потому что «налогоплатедльщик в виде меня» зарабатывает «свою копеечку своими руками и своими мозгами».

Констатируем, что студия «ПЛН FM» остается едва ли не единственным местом, где еще сохраняется диалог представителей разных взглядов и живая политическая дискуссия. Как раз такая разгорелась в эфире между главой «яблочников» Артуром Гайдуком и «новолюдом» Андреем Маковским. «Ты врешь, Андрей!» - «Нет, это ты врешь, Артур!» Политики разбирались, кто тут «мимикрист», «созданный системой».

А как сработали в уходящем году те, кто уже при власти? «Пятерки расставлять, наверное, не следует. Я бы оценил работу на такую крепкую, твердую четверку», - такую отметку сам себе и своей администрации выставил глава Пскова Борис Елкин буквально на этой неделе в радийной студии, говоря про непростой год, кадровые перемены и финансовые ограничения.

Оценку «хорошо» он выставил и по дисциплине плиткоукладки, контрольная работа состоялась на улице Некрасова: «Работа с плиткой тяжело дается всем. У москвичей в этом вопросе побольше возможностей, они могут чаще тренироваться. А мы тренируемся один раз, и сразу получается хорошо».

Но не у всех. Завершая разговор про оценки работы, приведем слова губернатора Михаила Ведерникова, сказанные под занавес года в эфире программы «Обратный отсчет» на «ПЛН FM».

Разговор в студии зашел про смену руководства в региональном министерстве образования. Говоря о причинах, глава региона послал сигнал: «У нас нет в правительстве своих и чужих, у нас нет любимчиков и нелюбимчиков. Мы исходим из профессионального подхода к работе, честности и порядочности». Имеющий уши да услышит. В том же разговоре он назвал «бичом нашего времени» проблему со срывом сроков по капремонту и строительству школ. Как видим, иногда этот бич свистит над ушами, торчащими из кресла с высокой спинкой.

Во власти и в публичном поле появилось в этом году новое имя - Антон Мороз, выигравший довыборы в Псковскую городскую Думу.

Во многом это был аванс избирателей человеку, о существовании которого они узнали только в нынешнем году. Пока что псковичи оказались покорены его словами. Например признанием: «Мое правило: работу нужно делать хорошо». Или комплиментом: «Псков – это культурная и историческая столица нашей страны». Каковы окажутся дела пока не Деда (но уже отца пятерых детей) Мороза, узнаем в наступающем.

Взяли на карандаш

Первая четверть XXI века оказалась еще и первой четвертью в истории Псковской Ленты Новостей. В медийной сфере год прошел под знаком 25-летия любимого издания региона. Можем подобные эпитеты раздавать на основании статистики посещаемости и индекса цитирования - по этим показателям ПЛН лидирует вот уже 18 лет. Или, как сказал в своем поздравлении губернатор Михаил Ведерников: «ПЛН определяет медийный ландшафт Псковской области».

Поздравить издание герои наших публикаций собрались в августе в «Квартале Мейера» - новом комплексе с видом на Кремль с первой в Пскове пятизвездочной гостиницей. Во время торжественного вечера-медиабрифинга прозвучало грозное предупреждение из уст главного редактора Александра Савенко: «Тех, кто не пришел - найдем и накажем. Записали всех поименно».

В этой шутке, как водится, была доля шутки, а остальное - чистая правда, как это принято на страницах ПЛН уже два с половиной десятилетия.

Записывать поименно продолжим и в 2026-м году.

Анастасия Плужникова