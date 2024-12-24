Общество

Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2024 году

Самые яркие высказывания публичных персон — в традиционном предновогоднем формате Псковской Ленты Новостей. Весь год мы аккуратно записываем выбивающиеся из общего ряда фразы героев информационного поля. На этот раз в нашей подборке — про псковичей, «бедненьких», но живущих в «богатейшем регионе», бросание депутатами стаканов и работу с подрядчиками при помощи палки и веревки.

Вайбы Пушкина

Сначала пару слов о «словах года». Их называют в декабре разные организации. Например, Оксфордский словарь объявил сразу парочку: brain rot, что на русский можно перевести как «мозговая гниль». Речь идет о снижении умственных способностей в результате безграничного и бесцельного потребления контента, просмотра коротких роликов и бесконечного прокручивания ленты.

Кто знает, каким стало слово года в России? Пушкин! Вот такое слово — «Пушкин» — назвал Институт русского языка имени Пушкина. В этом году отмечалось 225-летие со дня рождения поэта, о чем хорошо известно в Псковской области, ставшей одним из центров широких торжеств.

Есть альтернативная версия слова года на русском языке, выбранная экспертами портала «Грамота». Для них это «вайб» - атмосфера, эмоциональное состояние, общее чувство.

Что ж, а теперь посмотрим, на каком вайбе были и как всем доступным лексиконом распорядились герои нашей сегодняшней публикации.

Травля за слова

Главный выжигатель глаголом по сердцам людей в этом году — Армен Мнацаканян. Вице-спикер областного Собрания депутатов в июне «выдал», попав в заголовки федеральных СМИ с призывом «"убивать" тех, кто нас не хочет любить».

Мгновенно он собрал на свою голову обвинения в призывах к насилию. Особенно упражнялись в шельмовании релоканты-отъезжанты. И хотя Армен Мнацаканян быстро пояснил, что он имел в виду: делами нейтрализовывать необоснованную критику. Полностью-то его высказывание звучало как: «Мы только делами можем доказывать и, прошу прощения за слово, "убивать" тех, кто нас не хочет видеть или любить». Однако неаккуратное слово уже вылетело и навсегда отпечаталось в сердцах услышавших и на репутации произнесшего. Сам Армен Мнацаканян к своему промаху относится с иронией, что не раз становилось понятно во время его следующих выступлений на сессиях Собрания.

Еще более масштабной травле со стороны релокантской тусовки подвергся человек, ранее считавшийся в этой среде незыблемым моральным авторитетом — Лев Шлосберг*, включенный Минюстом в список иноагентов член федерального политического комитета партии «Яблоко» и зампред ее регионального отделения.

В сентябре в Псков приезжала журналистка Ксения Собчак, которой политик дал интервью. В ноябре оно вышло в эфир в заголовком «Почему политику важно оставаться в России?», вызвало большой резонанс, а по числу просмотров его смело можно включать в номинацию на «Интервью года». Для спикера обнародование своей позиции вылилось в мощную волну не только обсуждения, но и осуждения. Дольше всего смаковали вырванную из контекста цитату Шлосберга: «Украина перестала быть жертвой, когда приняла помощь Запада». В том числе, к травле подключились бывшие соратники Льва Шлосберга* из числа псковских релокантов.

Бедные и пьяные в богатейшем регионе

Неожиданно в июне на ПМЭФ уроженец Пскова и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин высказался не по теме своей непосредственной деятельности, а емко обрисовал ситуацию в нечужом ему регионе. «Мужики водкой заливаются и по грибы ходят, чтобы закуска была», - так главный следователь страны с московских высот видит происходящее в Псковской области. Вообще-то говорил он про бесконтрольный завоз мигрантов из-за того, что, якобы, не хватает рабочей силы. Вот и привел пример места, где, как ему видится, рабочей силы — завались (или «залейся»), а работы нет.

Одно, но очень важное слово в отношении Псковской области произнесла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. И слово было: «Коллапс».

В мае в верхней палате российского парламента проходили дни Псковской области. В самой Псковской области в этот же момент исполнялась вторая часть Марлезонского балета на мусорных кучах. Проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов возникли еще в начале года, но в первом акте их припорошило снежком и прихватило морозцем, а там как-то и вырулили мусоровозы. С наступлением тепла все повторилось вновь, но уже с «бонусом» в виде зловония — и с другим исходом. После того, как Валентина Матвиенко огласила, что псковичи «где-то бедненькие, но всегда были чистыми», а теперь нет и этого, она констатировала, что регоператор не справляется со своими обязанностями. Региональные власти эту проблему успешно решили. И вот к концу года у нас уже новый регоператор, государственно-частная компания «Экогрупп», работающая пока во временном статусе, но подавшая заявку на конкурс по отбору постоянного царя мусорной горы.

Есть, кстати, и альтернативный взгляд на Псков и псковичей. Им в апреле поделился Владимир Мединский, руководитель Российского военно-исторического общества, проводивший в регионе встречу с активом организации: «Актив – это преподаватели истории, реконструкторы, авторы научных исследований, сотрудники музеев. Всех нас объединяет одна идея – любовь к родной истории. Регион в этом смысле – богатейший, люди – золото. Единомышленники». Слыхали? Бо-га-тей-ший! А то все: бедненькие да пьяненькие.

Председатель РВИО Владимир Мединский и руководитель регионального отделения общества, депутат Госдумы Александр Борисов на встрече с местным активом.

Порядок в темных углах

«Палкой и веревкой. Пока больше ничего другое не работает», - такой метод работы с подрядчиками назвал самым эффективным губернатор Михаил Ведерников. Высказывание прозвучало под занавес года в эфире программы «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) во ходе обсуждения ситуации с вовремя несданными после капремонта школами №2 и №23 в Пскове. Как именно следует работать палкой и веревкой, глава региона не пояснил. Можно предположить, что палкой — погонять, а веревкой — насильно тащить подрядчиков в светлое завтра, где все объекты завершаются в срок.

Была еще пара высказываний главы региона, поразивших публику в самое сердце не столько формой подачи, сколько содержанием информации. Ежегодно губернатор отчитывается о деятельности за прошлый год, в этот раз доклад Михаила Ведерникова в стенах областного Собрания прозвучал 5 июня – в разгар мусорного кризиса. Докладчик рассказал, что шесть лет назад во время подведения итогов первого конкурса его результаты пытались сфальсифицировать в пользу одного из участников. И кто? Антимонопольщики! Информация прозвучала на фоне комментариев о том, что «пришлый» регоператор не справился, мол, не лучше ли было сразу поставить своих?

«Что касается АСПО, не хотелось озвучивать, но придется, вы сами напросились. Где бывший руководитель УФАС? Тоже не просто так. Мы колоссальные усилия приложили, чтобы конкурс прошел честно. Я вам скажу, что ночью, когда проходил конкурс, была попытка подмены документов в пользу АСПО, ее предотвратили. И где гарантия, что АСПО не выкручивало бы руки?» - обрисовал Михаил Ведерников методы работы «своих».

То есть глава региона вскрыл мошенническую схему. Если пользоваться терминологией столетней давности — разоблачил вредителей. И сделал это неоднократно на протяжении года.

Не менее шокирующей информацией он поделился в декабре во время «прямой линии» на канале «Россия 24». В студии ГТРК «Псков» зашел разговор о работе системы здравоохранения в Великих Луках после звонка местной жительницы, которая сообщила, что пациентам приходится объезжать все клиники города в поисках работающего рентген-аппарата.

«Проблема в Великих Луках связана не с одним аппаратом, а в целом с медициной в городе. Часть оборудования, к сожалению, была осознанно выведена из оборота для того, чтобы маршрутизировать пациента в платные клиники. Я уже говорил об этом не раз. Это отдельная тема для разбирательства. Собственно, поэтому и была начата реформа, поликлиника и больница были присоединены к областным», - рассказал Михаил Ведерников о наведении порядка в еще одном темном углу.

Лебедь, Рак и Щука во власти

О работе в коридорах и залах власти рассказал председатель областного Собрания Александр Котов в эфире «ПЛН FM». «Когда мы начнем кидаться стаканами, мало не покажется никому», - предупредил он.

Можно выдыхать — высказывание носит теоретический характер. Напротив, речь шла о сложившемся балансе власти. Так что пролета посуды по залам регионального парламента пока не ожидается.

Как должны работать чиновники, пояснил депутат областного Собрания Алексей Севастьянов. Весной в регионе проходил конкурс лучших муниципальных служащих. Входящий в состав комиссии народный избранник сообщил, какими увидел претендентов: «Нет тоски в глазах, нет слёз по нехватке бюджета». Иными словами, с задором и без денег — лучшие строчки для резюме современного чиновника.

Другой депутат, зампред областного Собрания Игорь Дитрих сравнил управление муниципалитетами с крыловской басней «Лебедь, Рак и Щука». Его не менее образная, чем у баснописца, речь, прозвучала в октябре в эфире «ПЛН FM» при обсуждении муниципальной реформы, идущей в регионе: районы превращаются в муниципальные округа, а глав повсеместно станут отбирать по конкурсу. «Муниципальная реформа помогает всему нашему обществу превратиться из Лебедя, Рака и Щуки, которые тянут одну телегу в разные стороны, все-таки в запряженную русскую тройку, которая во главе с лидирующим и с опорой на двух самых сильных тянет все в одну сторону», - считает Игорь Дитрих.

Какие уж выборы, если в них не стремятся участвовать даже те, от кого точно не ждешь подобного неспортивного политического поведения. В этом году кандидатуру своего претендента на пост главы Гдовского района не стали выставлять коммунисты. Во время проведения круглого стола на нашей радиостанции первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко объяснил это так, что слушатели, натурально, обалдели: «Здесь должна быть кандидатура, которая устраивала бы всех, в том числе, и нашу исполнительную власть». Налицо явное игнорирование главного жизненного принципа любого политика: стремиться всеми силами той самой властью стать. Да, времена броневичков остались для коммунистов позади.

Словно в подтверждение этой мысли секретарь того же обкома и депутат регионального парламента Дмитрий Михайлов пытался совершить карьерный кульбит, сделав это публично, хотя сам не собирался. Этим летом в стенах Собрания обсуждали работу особой экономической зоны «Моглино». После парламентского часа товарищ Михайлов стал проситься туда на работу, напирая на то, что во время обсуждения коммунисты не задавали каверзных вопросов. Все бы ничего, но секретарь обкома, зачитывая свое резюме, забыл выключить микрофон. И хоть Петр Алексеенко после этого пытался оправдывать товарища по партии тем, что тот решил стать настоящим пролетарием, история получилась не очень красивая. Потому и влепил за нее Дмитрию Михайлову наш Господин Рейтингомер самую низкую оценку, а однопартийцы Михайлова назвали его поведение «позорищем».

Любовь и выборы

В этом году на политическом небосклоне Псковской области появились свои «две светлых повести». Игорь Романов и Андрей Маковский и раньше сияли поодиночке. Жизнь заставила делать это вместе.

Игорь Романов.

Они возглавляли реготделение объединившихся «Партии роста» и «Новых людей» под эгидой последних. Пришлось «дружиться» и делить должности. Председателем на какое-то время остался Маковский, а секретарем стал Романов. Как-то уживутся два медведя в одной берлоге? Таким вопросом задавались наблюдатели, внимательно следя за происходящими в отделении процессами.

Андрей Маковский.

Разрядил обстановку Игорь Романов в июле на «ПЛН FM». Правда, сделал это так двусмысленно, что слушатели до сих пор гадают, правильно ли они поняли спикера и точно ли тот говорил о политике: «У нас с Андреем Андреевичем Маковским все прекрасно. Мы дополняем один другого, пока только притираемся». Уже в октябре дуумвират превратился в триумвират: из Москвы прислали координатора реготделения Арсения Чжана, который косвенно проговорился о процессах, на самом деле, шедших до него в местной банке с завинченной крышкой: «Я приехал в Псков, чтобы вдохнуть новую жизнь в отделение партии, а не участвовать в междоусобных конфликтах». Посмотрим, как обновления скажутся на результатах партии во время ближайших выборов.

Арсений Чжан.

Главный организатор выборов в Псковской области, председатель областной Избирательной комиссии Игорь Сопов регулярно становится героем нашего предновогоднего обзора искрометных цитат. Только на этот раз не с забойным гвоздем, а с милотой, как принято говорить в молодежной среде. Его два слова, отпечатавшиеся в наших сердцах, прозвучали как раз в такой аудитории. Во время июньского форума молодежных избирательных комиссий он вспомнил свою юность – время, когда пришел в избирательную систему. И признался, что сделал это «по любви».

«Я остаюсь!»

В этом году россияне против своей воли узнали о существовании движения квадроберов — людей, ведущих «животный образ жизни». У нас явление прижилось среди детей, не достигших пубертата. Просят родителей покупать им ушки на маркетплейсах, кормить кошачьей едой, сводить в ветклинику. Депутат Госдумы Александр Козловский высказал опасение, что дети с неустойчивой психикой могут воспринять все не как игру, а решить, что и впрямь стали животными.

«Раньше мы, например, играли в "Зарницу", в "Казаки-разбойники". Тоже переоблачались, брали кто-то меч, кто-то лук, здесь можно сравнить с чем-то подобным. Мы же не запрещаем их как направление, но, наверное, рекламировать, продвигать в соцсетях, публиковать эту историю, может быть, и не следует», - высказался депутат о проблеме, которая только на первый взгляд кажется детской.

О другом возрастном полюсе рассуждал в эфире «ПЛН FM» худрук Псковского театра драмы и кинорежиссер Дмитрий Месхиев. Он рассказывал о том, как очутился сразу и в Пскове, и в театре и сделал откровенное признание: «Я скажу честно: я бы с радостью провел в этом городе старость».

С грустью псковичи отпечатали в своих сердцах прощальные слова бывшего губернатора Андрея Турчака. Он возглавлял регион с 2009 по 2017 год, а до и после каденции являлся сенатором от области. Нынешней весной он отправился в Республику Алтай, сначала в статусе врио главы, а в сентябре на выборах получил мандат доверия от тамошних жителей. С псковичами же тепло простился в июне во время празднования 225-летия Пушкина.

Бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак и нынешний глава региона Михаил Ведерников.

«Псковская область для меня стала родной, - проникновенный спич Андрей Турчак произнес на территории Святогорского монастыря в присутствии митрополита Тихона, теперь уже Крымского и Симферопольского, отчалившего к иным берегам в прошлом году. - Благодарю жителей за слова поддержки и добрые пожелания. Псковская область – в надежных руках. И я остаюсь на связи – всем, чем могу, буду помогать. С Богом!»

Потому что как сказал глава областной столицы Борис Елкин, поздравляя в июле город с 80-й годовщиной со дня освобождения: «Псков живет в сердце каждого из нас».

Анастасия Плужникова

* Внесен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов