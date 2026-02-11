Телефоны нескольких потерпевших изымались по делу Натальи Ильиной

Телефоны нескольких потерпевших изымались в ходе расследования дела экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

Сторона обвинения продолжает исследовать письменные доказательства по делу. Среди прочего — протоколы осмотра телефонов, изъятых в ходе следствия.

Были изъяты телефоны марок Honor, Samsung galaxy s23 ultra, в которых были обнаружены переписки с вопросами, касающимися премирования сотрудников.

Отметим, что телефоны принадлежали потерпевшим. Формат переписки — деловой. Как ранее оглашалось в обвинительном заключении, потерпевшие не были осведомлены о преступном умысле Натальи Ильиной.

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Сегодня суд продолжает рассматривать письменные доказательства по уголовному делу.

Прокурор на сегодняшнем заседании ранее перечислил изъятые в ходе обысков в кабинете и жилищах экс-ректора предметы.