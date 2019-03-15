Спорт

Команда псковичей заняла первое место на областных соревнованиях по настольному теннису

17 марта завершились финальные соревнования по настольному теннису в зачет 11 –ой областной спартакиады учащихся. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре спортивной подготовки, соревнования проходили в спортивном комплексе колледжа ПсковГУ и собрали сильнейшую шестерку команд муниципалитетов Псковской области.

Не потерпев ни одного поражения, как и в прошлом году, победителем стала команда Пскова. Второе место досталось в упорной борьбе теннисистам Порхова, которые, как и третьи призеры спартакиады команды из Невеля набрали одинаковое количество очков, но победа в личной встрече между этими командами позволила порховчам и подняться на более высокую ступеньку пьедестала. Подобная ситуация повторилась при определении четвертого и пятого места, победив в личной встрече команду из Пушкинских Гор на четвертой позиции оказалась команда Дедовичского муниципалитета. Шестерку финалистов замкнула команда из Куньи.

Следующие финальные соревнования 11 – ой областной спартакиады учащихся пройдут в период школьных каникул. 22 – 24 марта Великие Луки примут сильнейших юных баскетболистов и баскетболисток, а 27 – 29 марта Дом спорта в Пскове предоставит возможность выявить лучшие волейбольные команды области.