Спорт

До мая будет объявлен аукцион на поставку оборудования для будущих спорткомплексов в Плюссе и Новоржеве

До майских праздников будет объявлен аукцион на поставку спортивно-технологического оборудования для будущих физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТов) в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», они будут построены в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт», который в регионе курирует вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин.

«Уже подготовлена конкурсная документация. Закупка будет осуществляться централизованно, и она согласована с партией «Единая Россия». Ориентировочные сроки начала конкурсных процедур - 29-30 апреля. Далее отводится 45 дней на проведение конкурсных процедур, и 120 дней с момента подписания контракта - на поставку оборудования. Сроки, которые были запланированы партией «Единая Россия» и министерством спорта РФ, сдвинутся. Реальный срок завершения строительства ФОКОТов - сентябрь-начало октября», - рассказал руководитель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин.

Между тем муниципалитеты, где будут возведены спортивные объекты, занимаются подготовкой проектно-сметной документации. В Плюсском районе уже подготовили техническое задание и объявили аукцион на подготовку основания и монтаж оборудования, в Новоржевском - эта работа близится к финалу.

«В настоящий момент вся подготовительная работа проведена. Все будет зависеть от того, как оперативно будут проведены конкурсные процедуры. С точки зрения нашей ответственности, важно определить подрядчика, который будет заниматься созданием площадки под монтаж оборудования. И если с его поставкой задержек не будет, то мы свою часть отработаем чётко и вовремя. При этом, как я уже говорил ранее, региональное отделение партии «Единая Россия» будет контролировать ход работ, потому что нам важно, чтобы они были проведены качественно и в срок. Надеюсь, что в итоге будут созданы два хороших спортивных объекта в Плюсском и Новоржевском районах», - прокомментировал секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

Напомним, что финансирование строительства ФОКОТов осуществляется из трех источников – большую его часть составляет субсидия из федерального бюджета (50 миллионов рублей), также предусматриваются региональное софинансирование (20 миллионов рублей) и небольшие затраты муниципальных бюджетов.

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.