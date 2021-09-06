Спорт

Великолукский борец взял «золото» на всероссийских соревнованиях

Первое место на соревнованиях по комплексному единоборству занял спортсмен из Великих Лук. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество - Псковская область».

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Отечество - Псковская область»

Всероссийские межведомственные соревнования сборных команд федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации по служебно-прикладным видам спорта прошли с 7 по 9 сентября в Москве.

Первое место в соревнованиях в своей весовой категории занял Руслан Шамилов — воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен «Цента ММА», КСЕ «Отечество – Псковская область». Он тренируется под руководством Андрея Ткаченко.

Всего в состязаниях участвовали 312 сотрудников силовых ведомств из разных регионов России.