Спорт

Теннисисты псковского клуба Nordman заняли первое место на чемпионате Санкт-Петербурга

Теннисисты псковского клуба Nordman заняли первое место в группе «C» на XXV открытом клубном чемпионате Санкт-Петербурга. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

Фото: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

На последнем этапе турнира команду представляли: Михаэль Левин (3 разряд), мастер спорта и тренер клуба Вадим Барышников, мастер спорта Александр Филиппов, а также Владислав Михайлов. На предыдущих этапах за команду играли чемпион города Пскова 2022 года Николай Филиппов и Михаил Марцеха.

Всего турнир собрал девять команд. В основном, все соперники представляли Санкт-Петербург.

«Наши псковские спортсмены впервые участвовали в подобном чемпионате. По его итогам мы теперь автоматически переходим в более высокий дивизион, игры в котором начнутся в сентябре. Поздравляю всех ребят с победой! Горжусь! Так держать! Всем дальнейших успехов в спорте и крепкого здоровья!» – отметил Юрий Сорокин.