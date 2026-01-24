Показательный матч по индорхоккею провели для псковичей спортсмены из Выборга

В спорткомплексе «Олимп» (деревня Борисовичи Псковского округа, Балтийская улица, 11А) псковичи смогли увидеть показательный матч по индорхоккею с участием команды из Выборга, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Спортсмены продемонстрировала базовые приёмы и особенности игры. Матч позволил псковичам в живую оценить динамику и азарт индорхоккея — разновидности хоккея на траве, адаптированной для закрытых помещений.

Напомним, в псковском спорткомплексе «Олимп» сегодня, 24 января, прошло официальное открытие Федерации хоккея на траве (индорхоккею) Псковской области.

Как сообщил президент Федерации хоккея на траве Псковской области, вице‑президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу № 3 Антон Мороз, в Псковской области планируют провести один из этапов Кубка России по хоккею на траве.