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Жительница Пскова жалуется на огромные ямы на улице Толстого

25.02.2017 17:22 ПЛН, Псков

Жительница Пскова на сайте губернатора turchak.ru жалуется на аварийное состояние улицы Льва Толстого.

По ее словам, от корпуса университета до перекрестка с Малозональным переулком ездить просто невозможно.

«Как долго еще будет игнорироваться аварийное состояние ул. Льва Толстого, - пишет она. - Яма на яме, периодически подсыпают щебнем без вяжущего, который тут же выбивается. Ямы настолько огромные, что недавно выполняли ямочный ремонт железобетонными плитами!» - возмущается женщина.

Она сообщает, что на дороге постоянный застой воды, тротуаров нет, пешком ходить нереально. «Либо собьют в темноте, либо грязью обольют», -  пишет псковичка и спрашивает, когда наконец будет произведен ремонт этой дороги и обустроены тротуары.

Источник: Псковская Лента Новостей



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