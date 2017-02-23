Жительница Пскова жалуется на огромные ямы на улице Толстого

Жительница Пскова на сайте губернатора turchak.ru жалуется на аварийное состояние улицы Льва Толстого.

По ее словам, от корпуса университета до перекрестка с Малозональным переулком ездить просто невозможно.

«Как долго еще будет игнорироваться аварийное состояние ул. Льва Толстого, - пишет она. - Яма на яме, периодически подсыпают щебнем без вяжущего, который тут же выбивается. Ямы настолько огромные, что недавно выполняли ямочный ремонт железобетонными плитами!» - возмущается женщина.

Она сообщает, что на дороге постоянный застой воды, тротуаров нет, пешком ходить нереально. «Либо собьют в темноте, либо грязью обольют», - пишет псковичка и спрашивает, когда наконец будет произведен ремонт этой дороги и обустроены тротуары.

Источник: Псковская Лента Новостей