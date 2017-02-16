В Пскове начался ямочный ремонт наиболее разбитых участков улично-дорожной сети

Сегодня, 2 марта, подрядные организации, работающие по муниципальным контрактам, приступили к ямочному ремонту наиболее разбитых участков улично-дорожной сети Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города. В первую очередь подрядчики приступили к работам на улице Юбилейной и Чудской.

Как рассказал начальник УГХ администрации Пскова Алексей Захаров, состояние отдельных улиц требует незамедлительного ямочного ремонта. «Мы приступили к ликвидации последствий контрастной по температурам зимы. Мониторинг УГХ, обращения псковичей в единую-дежурно-диспетчерскую службу, средства массовой информации и общественные организации легли в основу формирования перечня улиц для поддерживающего ремонта», - пояснил он.

Руководитель управления подчеркнул, что работы выполняются и будут выполняться, прежде всего, с учетом допустимых погодных условий. В дорожном отделе УГХ рассказали о технологии: в выбоины укладывается асфальт, перед этим производится выдувание воды, щебня и сора, просушивание поврежденного участка дороги, обработка существующей кромки асфальта и основания битумной эмульсией.

Источник: Псковская Лента Новостей