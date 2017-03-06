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Губернатор: Псковские дороги не выдержали более ста переходов через ноль

07.03.2017 12:51 ПЛН, Псков

В пятницу, 10 марта, в Пскове состоится совещание, посвященное состоянию улично-дорожной сети областного центра. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня в ходе заседания администрации Псковской области сообщил губернатор региона Андрей Турчак. Подобное совещание, на котором будут представлены сводные планы по ремонту дорог, через неделю пройдет и в Великих Луках.

«Улично-дорожная сеть пришла во многих местах в ненормативное состояние. Мы понимаем, чем это вызвано. У нас последний большой объем дорожных работ приходился как раз на 2010-2011 годы, прошло где-то 6, где-то 7 лет. По подсчетам специалистов, за эту зиму, а она еще по погодным условиям не закончилась, у нас более ста переходов через 0. Каким образом это влияет на состояние дорожного полотна? При наличии даже мельчайшей трещины полотно идет на разрыв», - пояснил губернатор.

«Стабильных зим нет на протяжении нескольких лет, поэтому что здесь говорить? Объективная ситуация и на федеральных, и на региональных, и на муниципальных дорогах», - заключил Андрей Турчак.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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