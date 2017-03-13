Я ничего глупее не слышал - Олег Брячак об объяснении состояния псковских дорог переходами через ноль

«Я ничего глупее не слышал», - заявил депутат Псковского областного Собрания, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак, комментируя на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» объяснения псковских чиновников по поводу состояния псковских дорог.

«Много переходов через ноль, поэтому дороги не выдержали. Я ничего глупее не слышал, это нужно где-то записать в историю города. Это глупейшая детская отмазка», - сказал он, назвав, по его мнению, другую причину плохого состояния дорожного полотна в Пскове. «Этими работами занимаются фирмы, которые имеют признаки однодневок. Они создаются на какое-то короткое время. Далее, когда наступает срок гарантийного ремонта, эти фирмы, не имея за душой ни денег, ни техники, просто-напросто банкротятся, поэтому государство вынуждено искать новые источники финансирования, чтобы сделать дороги. Таким образом, наносится колоссальный вред бюджету города и бюджету региона», - пояснил свою позицию парламентарий.

Депутат также добавил, что «ушатанные» дороги очень сильно влияют на безопасность дорожного движения. «Сколько у нас аварий в виду того, что люди просто пытаются объехать ямы, у них колеса отлетают!» - поделился Олег Брячак.

Источник: Псковская Лента Новостей