www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

При попытке скрыться врезался в забор Коды регионов на автономерах «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Vesta в марте от 515 900 рублей Прекрасное далеко Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Трезвый город Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Трезвый город
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Я ничего глупее не слышал - Олег Брячак об объяснении состояния псковских дорог переходами через ноль

14.03.2017 14:47 ПЛН, Псков

«Я ничего глупее не слышал», - заявил депутат Псковского областного Собрания, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак, комментируя на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» объяснения псковских чиновников по поводу состояния псковских дорог.

«Много переходов через ноль, поэтому дороги не выдержали. Я ничего глупее не слышал, это нужно где-то записать в историю города. Это глупейшая детская отмазка», - сказал он, назвав, по его мнению, другую причину плохого состояния дорожного полотна в Пскове. «Этими работами занимаются фирмы, которые имеют признаки однодневок. Они создаются на какое-то короткое время. Далее, когда наступает срок гарантийного ремонта, эти фирмы, не имея за душой ни денег, ни техники, просто-напросто банкротятся, поэтому государство вынуждено искать новые источники финансирования, чтобы сделать дороги. Таким образом, наносится колоссальный вред бюджету города и бюджету региона», - пояснил свою позицию парламентарий.

Депутат также добавил, что «ушатанные» дороги очень сильно влияют на безопасность дорожного движения. «Сколько у нас аварий в виду того, что люди просто пытаются объехать ямы, у них колеса отлетают!» - поделился Олег Брячак.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 15 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31