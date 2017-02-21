Фотофакт: Опасная яма на Поземского

Опасная яма находится на проезжей части перед домом 83 на улице Леона Поземского в Пскове по правой стороне, если ехать в сторону центра, сообщается в группе «Убитые Дороги Пскова» в соцсети ВКонтакте.

«Пробило два колеса! Пока стояли на аварийке, в ту же яму влетели машин 5, но, слава Богу, у них все обошлось. Удивительного, конечно, мало, так как у нас почти все дороги убиты, но будьте внимательны!» - пишут участники движения «Убитые Дороги Пскова».

Источник: Псковская Лента Новостей