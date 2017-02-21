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Фотофакт: Опасная яма на Поземского
25.02.2017 11:54 ПЛН, Псков
Опасная яма находится на проезжей части перед домом 83 на улице Леона Поземского в Пскове по правой стороне, если ехать в сторону центра, сообщается в группе «Убитые Дороги Пскова» в соцсети ВКонтакте.
«Пробило два колеса! Пока стояли на аварийке, в ту же яму влетели машин 5, но, слава Богу, у них все обошлось. Удивительного, конечно, мало, так как у нас почти все дороги убиты, но будьте внимательны!» - пишут участники движения «Убитые Дороги Пскова».
Источник: Псковская Лента Новостей
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