www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Ограничения движения на масленицу Patron - товарная марка, которой можно доверять Коды регионов на автономерах Трезвый город Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Прекрасное далеко Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей При попытке скрыться врезался в забор Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   


Написать на ПЛН-Автомир

Фотофакт: Опасная яма на Поземского

25.02.2017 11:54 ПЛН, Псков

Опасная яма находится на проезжей части перед домом 83 на улице Леона Поземского в Пскове по правой стороне, если ехать в сторону центра, сообщается в группе «Убитые Дороги Пскова» в соцсети ВКонтакте.

«Пробило два колеса! Пока стояли на аварийке, в ту же яму влетели машин 5, но, слава Богу, у них все обошлось. Удивительного, конечно, мало, так как у нас почти все дороги убиты, но будьте внимательны!» - пишут участники движения «Убитые Дороги Пскова».

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 6 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28