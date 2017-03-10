Фотофакт: Не дорога, а артобъект!

Так выглядит одна из улиц Пскова с высоты, фото сделано из дома по ул. Михайловской.

Может, наши дороги - это уже не то, по чему нужно передвигаться на автомобилях, а полотно для художественного вымысла природы и дорожных служб? По-моему, очень красиво!

Николай

Источник: Псковская Лента Новостей