Фотофакт: Ремонт Троицкого мостаВ воскресенье дорожные службы ремонтируют покрытие Троицкого моста в Пскове. Рабочие укладывают свежий асфальт. Движение ограничено в сторону площади Ленина. Фото из группы «Убитые дороги Пскова» в...26
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Фотофакт: Не дорога, а артобъект!
12.03.2017 13:38 ПЛН, Псков
Так выглядит одна из улиц Пскова с высоты, фото сделано из дома по ул. Михайловской.
Может, наши дороги - это уже не то, по чему нужно передвигаться на автомобилях, а полотно для художественного вымысла природы и дорожных служб? По-моему, очень красиво!
Николай
Источник: Псковская Лента Новостей
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