УГХ Пскова готово оперативно реагировать на появление аварийной ямочности на дорогах - Алексей Захаров

Профильные городские службы готовы оперативно реагировать на появление аварийной ямочности на дорогах Пскова. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» в передаче «Дневной дозор» от 13 марта сообщил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров.

«Есть объективная причина того, что дороги города Пскова на сегодняшний день находятся в таком состоянии, что необходимо производить даже ликвидацию аварийной ямочности. Для этого Управление городского хозяйства сейчас подготовило планы первоочередных ремонтов участков дорог. На сегодняшний день они находятся в стадии согласования и будут согласованы до конца марта. УГХ уже готовит технические задания по ряду улиц», - сообщил он.

«В целях оперативного реагирования на появление аварийной ямочности на дорогах в администрации Пскова открыта интернет-приемная, принимаются все звонки, следует безотложная реакция на поставленные задачи», - заключил Алексей Захаров.

Источник: Псковская Лента Новостей