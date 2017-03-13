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УГХ Пскова готово оперативно реагировать на появление аварийной ямочности на дорогах - Алексей Захаров

14.03.2017 11:34 ПЛН, Псков

Профильные городские службы готовы оперативно реагировать на появление аварийной ямочности на дорогах Пскова. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» в передаче «Дневной дозор» от 13 марта сообщил начальник Управления городского хозяйства администрации Пскова Алексей Захаров.

«Есть объективная причина того, что дороги города Пскова на сегодняшний день находятся в таком состоянии, что необходимо производить даже ликвидацию аварийной ямочности. Для этого Управление городского хозяйства сейчас подготовило планы первоочередных ремонтов участков дорог. На сегодняшний день они находятся в стадии согласования и будут согласованы до конца марта. УГХ уже готовит технические задания по ряду улиц», - сообщил он.

«В целях оперативного реагирования на появление аварийной ямочности на дорогах в администрации Пскова открыта интернет-приемная, принимаются все звонки, следует безотложная реакция на поставленные задачи», - заключил Алексей Захаров. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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