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В Пскове «украли» несколько дорог. ФОТО
28.02.2017 17:54 ПЛН, Псков
В Пскове в связи с перепадом температур продолжают исчезать дороги.
«Улица Толстого превратилась в улицу Танковую», «Да и не только там - во всем городе дороги как украли» - пишут пользователи группы Автомир Псков В Контакте.
«Да половина улиц такая... Поземского, Евлентьева, Пожиговская, Шестака, Западная, Первомайская, Байкова, Индустриальная, Юбилейная, Достовалова, Алмазная, Конная», - перечисляют псковичи.
Улица Инженерная
улица Алтаева
Улица Индустриальная
Кузнецкий мост
ул. Николая Васильева
ул. Толстого
Источник: Псковская Лента Новостей
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