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В Пскове «украли» несколько дорог. ФОТО

28.02.2017 17:54 ПЛН, Псков

В Пскове в связи с перепадом температур продолжают исчезать дороги. 

«Улица Толстого превратилась в улицу Танковую», «Да и не только там - во всем городе дороги как украли» - пишут пользователи группы Автомир Псков В Контакте.

«Да половина улиц такая... Поземского, Евлентьева, Пожиговская, Шестака, Западная, Первомайская, Байкова, Индустриальная, Юбилейная, Достовалова, Алмазная, Конная», - перечисляют псковичи. 

Улица Инженерная

улица Алтаева

Улица Индустриальная

Кузнецкий мост

ул. Николая Васильева

ул. Толстого

Источник: Псковская Лента Новостей



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