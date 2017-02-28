В Пскове «украли» несколько дорог. ФОТО

В Пскове в связи с перепадом температур продолжают исчезать дороги.

«Улица Толстого превратилась в улицу Танковую», «Да и не только там - во всем городе дороги как украли» - пишут пользователи группы Автомир Псков В Контакте.

«Да половина улиц такая... Поземского, Евлентьева, Пожиговская, Шестака, Западная, Первомайская, Байкова, Индустриальная, Юбилейная, Достовалова, Алмазная, Конная», - перечисляют псковичи.

Улица Инженерная

улица Алтаева

Улица Индустриальная

Кузнецкий мост

ул. Николая Васильева

ул. Толстого

Источник: Псковская Лента Новостей