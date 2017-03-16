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В Пскове на гарантийном обслуживании подрядчиков после ремонта находятся 25 участков дорог

16.03.2017 17:03 ПЛН, Псков

В Пскове на гарантийном обслуживании подрядчиков после ремонта находятся 25 участков дорог. Гарантийный срок эксплуатации дорожного покрытия согласно нормативам составляет не менее 4 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Накануне, в ходе осмотра состояния дорог, подлежащих включению в план ремонта на 2017 год, Глава Пскова Иван Цецерский заверил, что муниципалитет ведет планомерную работу с подрядными организациями, ранее выполнившими ремонт дорог в городе: сотрудниками Управления городского хозяйства проводятся мониторинги состояния покрытия, выявленные замечания направляются исполнителям работ и устраняются ими за счет собственных средств.

В этом сезоне работы по устранению замечаний на гарантийных участках начнутся при наступлении благоприятных погодных условий.

Перечень дорог по гарантийным обязательствам >>>

Источник: Псковская Лента Новостей



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