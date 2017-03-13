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Две основные причины плохих дорог в Пскове назвал Юрий Сорокин

14.03.2017 14:08 ПЛН, Псков

Две основные причины плохого состояния дорог в Пскове назвал депутат Псковского областного Собрания, член городской комиссии по безопасности дорожного движения Юрий Сорокин. «Что бы мы ни говорили, изменяющийся климат и переходы через ноль, безусловно, приносят вред дорогам. Вода, попадая в дорожное полотно, превращается в лед, разрывает асфальт и подложку под асфальтом, что приводит к разрушению дорожного покрытия. Плюс нагрузка автомобильного транспорта - и мы видим то, что видим», - сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

«Второе, это, безусловно, качество ремонта. Мы никак не можем добиться того, чтобы ремонт был сделан без нарушения технологий. И это одна из основных причин, почему дороги, даже недавно отремонтированные, не выдерживают. Нужно соблюдать технологию ремонта, это может продлить хорошее состояние полотна», - отметил Юрий Сорокин.

Парламентарий также прокомментировал высказывания ряда блогеров и общественников о бесполезности ямочного ремонта. «Нам приходится это делать, город вынужден тратить деньги, чтобы хоть как-то улучшить состояние дороги, а потом уже приступить к серьезному ремонту, когда наступит более теплый период. Но сейчас-то ремонт надо делать. Понятно, что это ненадолго, но лучше ехать по такому ремонту, чем по ямам - ломать колеса и подвеску», - заключил он. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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