Дорожная коррозия

Массовое исчезновение дорог вместе со снегом – неотъемлемая часть псковской весны. В Пскове почти не осталось улиц без ям. По мнению многих автолюбителей, настолько острой ситуация не была уже много лет. Тема скорейшего ремонта дорог снова вошла в региональную политическую повестку дня. Губернатор Андрей Турчак провел большое совещание, посвященное планам ликвидации бездорожья в областном центре, а городские чиновники открыли специальную он-лайн приемную для сбора жалоб.

Что же случилось с дорогами в Пскове? Почему они все исчезли в одночасье? Рассмотрим наиболее известные версии.

Версия №1. «100 переходов через ноль».

«Вода, попадая в дорожное полотно, превращается в лед, разрывает асфальт и подложку под асфальтом, что приводит к разрушению дорожного покрытия», - популярно объяснил процесс разрушения радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин.

Между тем, скопления воды на дороге дело привычное. Огромная лужа между Ольгинским мостом и площадью Ленина повидала много поколений псковичей. А ее соседка в начале моста (если двигаться к четырем углам) окропила своими водами, как минимум, каждого второго передвигающегося пешком горожанина.

В заморских странах давно наловчились делать поверхность с уклоном к обочине, чтобы вода не скапливалась на проезжей части. Отечественные умельцы пока не достигли подобного мастерства. Нечто похожее видел на Рижском проспекте в районе «Ленты». Пока власти обещают только ливневку на новой улице Юности – Инженерной. Водостоки в других местах, судя по всему, останутся головной болью еще многие годы.

Версия №2. Нагрузка автомобильного транспорта

Очень странная версия. Вы верите, что несчастные 4000 автомобилей, составившие прирост автопарка Пскова за 2016 год, послужили основной причиной тотальной разрухи? А с учетом того, что в целом по области количество автомашин вообще уменьшилось на тысячу единиц, региональные дороги должны быть даже в лучшем состоянии.

Никто не спорит: автомобили являются основной разрушительной силой, воздействующей на покрытие. Чем интенсивнее движение, чем больше вес транспортного средства, тем сильнее эффект. Вот, к примеру, колейность на Юбилейной скоро не позволит перестроиться в соседний ряд. С какой полосы заедешь, в той и останешься. Заметны похожие явления и на более свежей дороге по улице Кузбасской дивизии.

Давайте забудем бесполезный довод про нагрузку на дороге. Его подтекст подразумевает, что у нас как-то многовато машин. Возможно. Но если кто-то желает бороться с количеством, начните с тяжелого транспорта. Мы все прекрасно видим грузовые автомобили там, где их не должно быть. И магнитовские фуры разъезжают по центру города, и коммунальная техника. Я уже молчу про многотонные автобусы с пассажирами. Их что, теперь отменять?

Версия №3. «Низкое качество ремонта и нарушение строительных технологий»

Есть очень простой критерий качества – сколько простоит дорога. Большая часть улиц сохранялась несколько лет в приличном виде. Разумеется, мы не имеем в виду мелкие недочеты, вроде обрушения кромки, разломанных швов и прочих мелких дефектов. По самым примерным прикидкам, средний срок службы дорог в Пскове составляет около 4 - 6 лет.

Качество ремонта – сложное и многосоставное понятие. Здесь можно выделить три составляющих: организационная, законодательная, исполнительская.

Организационная составляющая – это требования заказчика. Одно дело, когда дорога подвергается полной реконструкции, со сменой основания, расширением полотна, заменой светофоров. Такие серьезные проекты обычно «утяжеляются» заменой бордюра, переносом автобусных остановок, перекладкой инженерных коммуникаций. Например, как это было сделано на улице Коммунальной. Ее участок от Юбилейной до Рокоссовского до сих пор находится в приличном состоянии. А еще раньше добротный ремонт был сделан на улице Юбилейной. Очень сильно она продырявилась только через 11 лет после капитального ремонта.

Совсем другое дело, когда дорожники просто перекладывают верхний слой асфальта. Где-то он держится подольше (Алмазная), где-то нет (улица Труда). Как мы все прекрасно помним, именно этот метод ремонта получил массовое распространение в последние годы в Пскове, а потом и на региональных дорогах. Это хороший способ быстро навести порядок. Но с прицелом на дальнюю перспективу лучше все-таки применять более капитальные методы.

Законодательная составляющая – система государственного заказа и особенности распоряжения бюджетными средствами. Существующая система госзакупок с одной стороны, сложна, с другой стороны позволяет участвовать в конкурсных процедурах разным «Рогам и копытам». Из опыта прошлых лет мы знаем, что часто основной пик работ приходится на вторую половину лета или осеннюю непогоду.

Третья составляющая – качество работ. Какие материалы использует заказчик? Соблюдаются ли все требования к технологии? Очень важное звено – общественный контроль. Хочется, чтобы к нему привлекли побольше настоящих специалистов в дорожном деле. А нашим общественникам из «Убитых дорог» надо поменьше кататься по югу России и сконцентрировать внимание на своем родном регионе. Может быть, в Пскове найдутся и другие заинтересованные в дорожном контроле общественные организации или даже представители политических партий.

Не могу принимать всерьез предложение начальника УГХ взять в руки лопаты и самим заняться ремонтом. Регулярно закладываем яму во дворе камнями, кирпичами, обломками мебели. Надолго не хватает. Каждый должен заниматься своим делом. Дороги – дело серьезное и ответственное, особенно с учетом предстоящих в сентябре выборов. Нельзя допускать к ним абы кого, пусть этим занимаются профессионалы.

В чем же причины массового разрушения дорог в Пскове? Думаю, все можно объяснить неудачным стечением нескольких обстоятельств:

Первое. Недоделки прошлых лет. В наиболее запущенном состоянии оказались участки, на которые не обратили внимание. В одних случаях это большие участки дороги (улица Индустриальная и Кузнецкий мост), в другие – конкретное место (например, стык улиц Поземского – Ипподромная).

Второе. Последние два года массовый ремонт дорог в некоторой степени обошел Псков. Пик работ пришелся на 2009 – 2014 годы. К примеру, в 2015 году основными проектами стали ремонт улиц Плехановский посад, Звездная, строительство Балтийской, Зонального шоссе, Юности и продолжения Инженерной. Таким образом, основные улицы не обновлялись по три и более года.

Третье. Последствия ремонта подземных коммуникаций. К примеру, на улице Поземского ямы традиционно, как грибы, ежегодно растут на пересечении с улицей Алмазной и на участке между «Шведской горкой» и площадью мясокомбината.

Четвертое. Очень нужна переориентация требований заказчика для ремонта дорог.

Наблюдаем явный перебор с дорожными ограждениями. Здорово, когда дорогу огораживают в местах массового несанкционированного пересечения. Это очень полезно для жизни и здоровья отдельных человеческих экземпляров. Но, хоть убейте, не понимаю, зачем обставлять заборами все подряд. Ликвидацию вреднейшего забора на улице Советской у Детского парка (и дальнейшее рациональное использование металлоконструкций, разумеется) многие псковичи встретят аплодисментами. Перекресток улицы Калинина и Свердлова превратился в какой-то загон для скота. Складывается впечатление, что весь город настойчиво обеспечивает заказами некий завод металлических конструкций. Деньги тратят не на то. К черту ограждения! Давайте всячески бороться с лужами и делать ливневую канализацию.

Призываю всех пользователей автодорог подумать вместе, как решить проблему бездорожья. Ждем ваши предложения в комментариях или по электронной почте редакции.

Денис Бахтин

Источник: Псковская Лента Новостей