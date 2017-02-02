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«Обманутые дольщики» из Пскова обеспокоены перспективой банкротства компании-застройщика
В арбитражный суд Псковской области поступило заявление зарегистрированной в Петербурге компании «Кранко» о признании псковской фирмы «Строй-Кром» несостоятельной (банкротом). Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей стало известно от членов инициативной группы участников долевого строительства многоквартирного жилого дома на улице Индустриальной, 6-а в Пскове. Как сообщалось ранее, строительство данного дома ведет компания «Строй-Кром». Десятиэтажку должны были сдать еще к 1 июля 2015 года, однако строительство не закончено до сих пор, и дольщики, ранее полностью оплатившие стоимость своих будущих квартир, остаются без жилья.
Как следует из определения арбитражного суда Псковской области, 26 января заявление «Кранко» о признании «Строй-Крома» банкротом было оставлено без движения, при этом заявителю предложено в срок до 28 февраля устранить недостатки - предоставить в суд недостающие документы.
Проект дома на ул. Индустриальной
В связи с началом судебной процедуры дольщики заявляют, что к их опасениям, связанным с туманными перспективами сдачи дома в эксплуатацию, добавились новые тревожные ожидания того, что при реализации данной схемы они могут вовсе остаться без ранее оплаченных в полном объеме квартир. По сведениям участников долевого строительства, «Строй-Кром» имеет многочисленные долги перед юридическими лицами.
Директор "Строй-Крома" Валерий Галкин объясняет сложившуюся ситуацию отсутствием у организации необходимых для окончания строительства финансовых средств
Напомним, летом прошлого года государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору включил участников долевого строительства дома по улице Индустриальной, 6-а в список граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (так называемый «реестр обманутых дольщиков»). Дольщики дважды обращались в адрес президента России. Из администрации главы государства поступили ответы, в соответствии с которыми проблемой должны были заняться органы прокуратуры и исполнительной власти Псковской области. Ситуацию под личный контроль взял вице-губернатор Александр Кузнецов. В сентябре 2016 года с дольщиками встретился заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации области Максим Жаворонков. Несмотря на согласованные с органами власти сроки окончания работ (вначале - октябрь, затем - декабрь 2016 года), дом в эксплуатацию не сдан - строительство продлено до 31 марта 2017 года.
26 января губернатор Псковской области Андрей Турчак во время приема граждан встретился с участниками долевого строительства дома. Он высказал несогласие с тем, что дольщиков с ул. Индустриальной, 6-а называют обманутыми. По его словам, речь идет лишь о переносе сроков сдачи объекта, в связи с чем дольщикам необходимо набраться терпения и подождать.
Губернатор Андрей Турчак посоветовал дольщикам набраться терпения и пообещал, что при поддержке администрации дом будет сдан в эксплуатацию
По словам участников долевого строительства, многие уже потеряли веру в то, что дом будет сдан. «Без веры жить тяжело», - сказал губернатор. В ходе встречи он поручил главе администрации Пскова Игорю Калашникову привести застройщика к нему в кабинет «для мужского разговора». «Мы поговорим на троих, без юристов», - пообещал глава региона и выразил уверенность в том, что при поддержке региональной власти строительство будет завершено. «В том, что при поддержке администрации области дом будет сдан, нет никаких сомнений», - заключил глава области. Как отмечала пресс-служба областной администрации, после личной встречи губернатора с «нерадивыми застройщиками» глава городской администрации Игорь Калашников проинформирует участников долевого строительства «о более-менее реальных сроках сдачи строящегося дома».
Сити-менеджер Пскова Игорь Калашников должен проинформировать дольщиков о сроке сдачи дома
По имеющейся информации, встреча губернатора, главы администрации Пскова и руководства компании «Строй-Кром» уже состоялась. На ней обсуждались вопросы исполнения застройщиком своих обязательств и перспектива подключения дома к системе газоснабжения. При этом официальной информации по итогам данной встречи не поступало.
Источник: Псковская Лента Новостей
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