С надеждой на административную магию

Во вторник, 7 февраля, состоялась очередная, уже третья по счету встреча пострадавших дольщиков Пскова с представителями застройщика, городскими и областными властями. Первый раз такое мероприятие прошло 11 октября прошлого года, второй раз 7 декабря, и судя по всему, сегодняшняя встреча не последняя.

На сей раз городскую власть представлял сам глава администрации Игорь Калашников. Видимо, так уж заведено, что дела в России не начинают двигаться, пока за них не примутся первые лица. В качестве завсегдатая присутствовал глава госкомитета Псковской области по строительному и жилищному надзору Валерий Полупанов, а также были директор Горводоканала Константин Болотин, директор псковских теплосетей Александр Коростелев, другие должностные лица. За застройщика в одиночку отдувался руководитель ООО «Строй-Кром» Валерий Галкин. Его импозантный коллега Михаил Сидоров на сей раз в Городской культурный центр не пришел.

У председателя областного комитета по строительному и жилищному надзору Валерия Полупанова и сити-менеджера Пскова Игоря Калашникова сегодняшний день начался с их встречи на совещании у губернатора Андрея Турчака, а завершился обсуждением проблем дольщиков в ГКЦ

За два месяца объединенными усилиями властей и строителей удалось кое-что сделать. Например, решилась головоломная проблема с подключением теплоснабжения, которую в декабре представители застройщика называли самым больным вопросом. Александр Коростелев сообщил, что дом подключен к теплосети, тепло поступает, хотя при этом накапливаются долги, причем, кто и когда их будет оплачивать – ­неизвестно. По идее должны бы строители, так как сами дольщики пока юридически хозяевами квартир не являются. Между тем, каждый месяц долг возрастает на 102 – 104 тысячи рублей и уже достиг полумиллиона. За счет чего застройщик намерен его выплачивать не понятно, так что, судя по всему, пойти навстречу директора ПТС заставила исключительно убедительная просьба со стороны городских властей.

Валерий Галкин сообщил, что в конце этой недели или в начале следующей будет окончательно решен вопрос по электричеству. Все работы уже выполнены, поданы документы на подключение, и после их получения можно будет заключать договор с энергоагентом на электроснабжение.

Смонтирован узел учета воды. Строители расторгли временный договор на водоснабжение и готовы подписать постоянный, однако, сделать это смогут только после того, как в доме будет подключено электричество. Пока в подвале его нет и узел запитать не от чего. Так что, по словам руководства ООО «Строй-Кром» осталось только завершить газоснабжение, что стоит 1,6 миллионов и застеклить эркеры, на что нужно найти еще 900 тысяч.

Впрочем, практически сразу из зала начались неприятные вопросы и почти по каждому пункту вылезли на свет неприятные нюансы. Например, оказалось, что счетчики по техусловиям «Псковэнерго» должны быть совместимыми с системой АСКУЭ, с возможностью удаленного учета электроэнергии. Каждый прибор стоит по 4,8 тыс. рублей, а всего в доме 54 квартиры. Обычный счетчик обошелся бы рублей в 700, но менять ТУ энергокомпания не намерена.

Жильцы пожаловались, что не лучше ситуация с водопроводом и теплоснабжением. Вместо полотенцесушителей стоят заглушки, в некоторых квартирах отсутствуют счетчики на воду. Лифт вроде бы поставили, но из-за пусконаладочных работ запустить его удастся не раньше чем через два месяца, так что все это время счастливым обладателям недвижимости в новостройке предстоит прокачивать свое здоровье, совершая вертикальные марши. А дом, напомним, десятиэтажный.

Проект дома на ул. Индустриальной

К тому же, еще предстоит что-то решить с благоустройством придомовой территории. Госкомитет по строительному и жилищному надзору готов принять дом в эксплуатацию и без этих работ, но задним числом проект все равно нужно будет доводить до ума.

Одним из возможных путей решения проблемы застройщик видит договор с ДСК, согласно которому «Строй-Кром» выполняет какие-либо работы на строительном объекте коллег, за свою работу получает квартиру в строящемся доме, затем продает ее и на вырученные деньги выполняет определенный объем работы на строительстве дома на ул. Индустриальной, 6-а. На это глава администрации заявил, что в среду, 8 февраля, в половине шестого будет проводить совещание по поводу строительства школы в Борисовичах, где будет присутствовать директор Домостроительного комбината, и предложил подъехать туда руководителю ООО «Строй-Кром».

Для сдачи дома осталось выполнить не такой большой объем работ, но застройщик уже не в состоянии найти даже копеечные, по меркам строительного бизнеса, суммы. Продажа имущества организации, за счет которой надеялись покрыть убытки, застопорилась – покупателя не найти.

«А как насчет пятикомнатной квартиры другого директора Михаила Сидорова? Он собирался жить в этом же доме на девятом этаже, а потом сказал, что продаст квартиру и внесет деньги на строительство», – прозвучал вопрос из зала. «Уже продал восемь месяцев назад», – отвечал Валерий Галкин.

В качестве одной из мер Игорь Калашников поручил застройщику составить перечень имущества предприятия, с указанием ориентировочной цены, и раздать представителям жильцов. С тем, чтобы дольщики тоже включились в процесс и помогли бы по своим каналам найти покупателя. Он отметил, что банкротство строительной фирмы делу не поможет, поскольку это процесс длительный и, к тому же, стоимость реализованного имущества будет невысока. Так что придется дольщикам вновь набираться терпения и ждать, заодно пробуя себя в роли риэлторов. Теперь сроки перенесены ориентировочно на конец февраля – начало марта.

«Вместе с застройщиком мы будем искать выход из сложившейся ситуации, – подытожил глава администрации Пскова. – С завтрашнего дня будем стараться закрыть объемы работ другим подрядчиком. Это действительно крайний случай».

Не вполне понятно, что имел в виду Игорь Калашников, говоря о привлечении другого подрядчика, который, конечно, не будет работать за спасибо. Быть может, в ход пойдет какая-то административная магия, которая уже помогла решить вопросы с Горводоканалом, ПТС и Госкомитетом по строительному и жилищному надзору. Во всяком случае, следующая встреча назначена через 10 дней и тогда станет известно, насколько эффективным оказалось вмешательство одного из двух градоначальников.

Илья Петров

Источник: Псковская Лента Новостей