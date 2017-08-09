Достраивать дом с «обманутыми дольщиками» на ул. Индустриальной будет новый подрядчик

Уже завтра, 11 августа, на строительную площадку дома №6-а по ул. Индустриальной в Пскове выйдет комиссия в составе представителей обманутых дольщиков, компании-застройщика, комитета по строительному и жилищному надзору, администрации города и подрядчика, который впоследствии займётся завершением строительных работ. Через неделю по итогам ее работы застройщик и подрядчик намерены подписать договор. Такое решение было принято 10 августа в ходе очередной встречи, которую провел в своем рабочем кабинете председатель областного Собрания Александр Котов, сообщили Псковской Лете Новостей в пресс-службе регионального парламента.

В обсуждении вариантов выхода из сложившейся ситуации на этот раз приняли участие заместитель губернатора области Максим Жаворонков, глава администрации Пскова Игорь Калашников, один из учредителей фирмы-застройщика «Строй-Кром» Михаил Сидоров, представители участников долевого строительства Денис Поздняков и Сергей Андреев, а также предприниматели Роман Кухи и Александр Колпаков, представляющие ООО «Эгле».

Комиссии предстоит определить, какой необходимо выполнить объем работ для сдачи дома и какие для этого потребуются средства. Итоговая сумма будет отражена в договоре, дающем инвестору юридические основания приступить к завершению строительства. В акте будет зафиксировано не только всё, что в настоящее время не выполнено, но и то, что, по оценке комиссии, сделано ненадлежащим образом и потребует переделки.

По итогам переговоров подрядчик согласился взять на себя работы по завершению строительства в части общедомового имущества и благоустройства. Завершить работы в пределах квартир предложено дольщикам.

«Я думаю, это предложение приемлемо, с учётом, что мы нашли решение по самой сложной части проблемы. Имеется в виду внутреннее оборудование, если оно ещё не установлено, двери и, возможно, – это вопрос дискуссионный – эркеры. Это позволит существенно сократить сумму и ускорить сроки сдачи дома. При этом люди сразу смогут поставить в своих квартирах то оборудование, которое хотят видеть», - отметил Александр Котов.

Присутствующие на встрече Денис Поздняков и Сергей Андреев подтвердили готовность участников долевого строительства вкладывать средства и взяли на себя обязательство в ближайшее время провести общедомовое собрание, в ходе которого решение каждого дольщика будет подтверждено подписью в протоколе.

Александр Котов предупредил Михаила Сидорова, что после подписания договора у застройщика возникнут финансовые обязательства перед подрядчиком.

«Подписание договора будет публичным, обязательства, которые возникают, также будут публичными и юридически значимыми, а представители органов власти будут контролировать его исполнение одной и другой стороной», - подчеркнул Александр Котов.

Руководитель ООО «Эгле» Роман Кухи сообщил, что по предварительной оценке на завершение строительных работ строительной компании потребуется около месяца.

Напомним, что первая незапланированная встреча обманутых дольщиков с председателем областного Собрания состоялась 19 мая во время пикета, который проходил у здания Дома Советов. Во время краткого разговора с гражданами Александр Котов пообещал обсудить сложившуюся ситуацию с депутатами и пригласить дольщиков в Собрание для выработки конструктивных предложений по вопросу завершения строительства многоквартирного дома на улице Индустриальной.

Уже через неделю к диалогу о возможных путях выхода из сложившейся ситуации Александр Котов пригласил всех участников процесса: в совещании приняли участие представители областной и городской власти, прокуратуры, руководители фирмы-застройщика, представители дольщиков. В течение трёх месяцев Александр Котов провёл с Денисом Поздняковым и Сергеем Андреевым ещё несколько встреч, в ходе которых спикер и обманутые дольщики обменивались информацией о развитии ситуации.

Отметим, что дом №6-а по ул. Индустриальной должен был быть сдан в эксплуатацию в 2015 году, но по финансовым причинам «Строй-Кром» так и не сумел выполнить обязательства перед участниками долевого строительства.

Источник: Псковская Лента Новостей