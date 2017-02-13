Начата проверка целевого использования средств, вложенных дольщиками в строительство дома на Индустриальной, 6-а

Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору начал проверку целевого использования средств дольщиков, перечисленных на строительство дома на Индустриальной, 6-а. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» председатель комитета Валерий Полупанов.

«Комитет работает в рамках полномочий и проводит проверку целевого использования средств дольщиков. Проверка началась вчера и закончится 17 числа. Что она выявит, время покажет», - сообщил председатель комитета.

Он напомнил, что сроки завершения строительства дома неоднократно переносились, притом что «коробка» уже была практически собрана. «Работы велись вялотекущим образом. На сегодня сроки снова перенесены на 31 марта. График, представленный застройщиком, размещен на сайте комитета», - пояснил Валерий Полупанов. По его словам, по закону можно было бы говорить о трех способах достройки дома. «Первый способ - увеличение этажности дома для привлечения дополнительных средств. Но этот способ неприменим, так как объект почти достроен, у него есть кровля. Кроме того, он возможен только в том случае, если Правила землепользования и застройки допускают повышение этажности», - сказал Валерий Полупанов. Второй способ - смена застройщика в связи с банкротством, как это было в случае с завершением строительства домов №32 и 36 на ул. Юбилейной. «В принципе он может быть применен, но процесс банкротства застройщика и передачи объекта незавершенного строительства может растянуться на полтора - два года», - сказал гость студии, добавив, что у застройщика дома на Индустриальной не было оснований подавать на банкротство по причине того, что дом практически достроен. «Если бы он сделал это раньше, может, это и принесло бы какой-то результат», - пояснил Валерий Полупанов.

Третий способ завершения строительства дома - привлечение заемных средств, «но не средств участников долевого строительства, а сам застройщик ищет дополнительные средства на стороне, под личные гарантии или под иные обязательства, в том числе путем распродажи своего имущества». Валерий Полупанов провел переговоры по этому вопросу с организацией, назвать которую на данный момент воздержался. «Надеюсь, что отзовутся», - заключил он.

Отвечая на вопрос, есть ли у дольщиков шанс каким-то образом возместить моральные и материальные затраты, председатель комитета признался, что «это вопрос философский».

«Мне искренне жаль дольщиков. Это небогатые люди, да и квартиры в этом доме не элитные. В такой ситуации оказаться мог любой», - заметил он. «Единственный вариант для дольщиков - обращаться в суд за компенсацией морального ущерба».

Источник: Псковская Лента Новостей