Происшествия

Житель Дедовичского района получил обязательные работы за угрозу убийством

Жителя Дедовичского района привлекли к уголовной ответственности за угрозу убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В январе мужчина приставил лезвие ножа к туловищу своей сожительницы, а затем к шее, высказав угрозу убийством, что оказало на потерпевшую чувство тревоги и беспокойства, опасения за свою жизнь. Женщина угрозу восприняла реально.

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком 150 часов. Приговор суда вступил в законную силу.