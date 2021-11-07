Происшествия

Экскаватор загорелся от удара электротоком в Себежском районе

Два колеса экскаватора загорелись от удара электрическом током в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Возгорание произошло 8 ноября в 00.18 в Идрице. На 576-м километре трассы М9 экскаватор 2020 года выпуска задел ковшом линию электропередачи. В результате огонь повредил два колеса на площади 2 квадратных метра.

Кроме того, 7 ноября в 22.18 в деревне Кудка Опочецкого района сгорела автомашина ВАЗ-2109. Предположительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования в автомобиле.