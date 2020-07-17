Политика

Псковские «соколы Жириновского» о деле хабаровского губернатора и о планах на сентябрьские выборы

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 июля. Гостями студии стали координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Артем Васильев и руководитель партийной фракции в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков. Участники программы высказали свою позицию относительно резонансных событий в Хабаровске, подвели итоги региональной партийной конференции, прошедшей 12 июля, а также рассказали о подготовке псковских либерал-демократов к сентябрьским выборам.

Александр Савенко: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели! В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове программа «Гайд-парк». Сегодня в ней участвуют представители Либерально-демократической партии России - региональный координатор Артем Васильев... Привет!

Артем Васильев: Добрый день.

Александр Савенко: … и руководитель партийной фракции в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков.

Антон Минаков: Здравствуйте.

Александр Савенко: Эту программу для вас проведу я, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко. Говорить с представителями ЛДПР мы будем на темы общественно-политической повестки, имея в виду, что партия вступает в очередную избирательную кампанию и на днях определилась с кандидатами в муниципалитетах. Впрочем, об этом чуть позже, а начнем с крайне резонансной темы - событий в Хабаровске, где на днях был арестован губернатор - член ЛДПР Сергей Фургал. В городе прошли массовые митинги в его поддержку, и эта тема сейчас активно обсуждается журналистами, политологами, политиками, в том числе однопартийцами господина Фургала. В целом какова позиция ЛДПР, в том числе псковского отделения партии, относительно событий в Хабаровске?

Антон Минаков: Что касается Фургала, здесь все очевидно. С большим уважением отношусь к слушателям вашей радиостанции, нет необходимости расписывать то, что произошло. Можем взять события двухлетней давности, когда губернатором Хабаровского края стал человек не от Кремля, а в областном собрании Хабаровска из 36 представленных депутатов 30 — от ЛДПР. Мы просто выдавили оттуда «Единую Россию» как класс, их там нет. А дальше началась работа Фургала, человека не от Кремля. И что он сделал за буквально два года? Наверняка многие в курсе, что он один из популярных губернаторов на Ютубе, он сократил расходы на содержание правительства Хабаровского края более чем на 1 млрд рублей, начал упразднять министерства. В 2019 году он увеличил доходы бюджета на 11 млрд рублей! За год! Средняя зарплата в Хабаровском крае поднялась до 49 тысяч рублей. И так далее. Он улучшил авиасообщение с отдаленными районами края, сделал бесплатным детское питание. Очень популярное видео было года полтора назад на Ютубе, когда он был на заседании правительства, и чиновники ему говорили: «мы не понимаем, откуда нам взять деньги на дотационное питание школьников». А он нашел — убрал у них новогодние бонусы и сократил зарплаты.

Александр Савенко: То есть он показал себя как эффективный управленец, по вашему мнению, и я так понимаю, в его шагах и в росте популярности вы отчасти видите причины возникших проблем?

Антон Минаков: Это даже не мое мнение. Мы видим, что в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре проходят митинги. В Хабаровском крае они уже достигают 40 тысяч человек. Это мнение жителей Хабаровского края. И основной лозунг там — «Верните нам нашего губернатора, которого мы выбрали!». Все дело шито белыми нитками. Нашли какое-то уголовное дело, которому уже лет 15 срок.

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Александр Савенко: Вот вы сказали, что на Дальнем Востоке проходят митинги. Эта история, на ваш взгляд, так и останется «дальневосточной», далека от нас, или она может коснуться и других регионов, получит более широкий резонанс и какое-то продолжение, в том числе в Псковской области?

Антон Минаков: Как заявил Владимир Вольфович, с победой Фургала на выборах губернатора, а потом с победой ЛДПР в Собрании Хабаровского края началась хабаровизация страны, когда люди устали от «Единой России», от постоянного правительства, когда нет смены власти, и, мы надеемся, что эта ситуация пойдет по стране. Мы будем выдавливать «Единую Россию».

Александр Савенко: Вы напомнили об одном из высказываний Жириновского. А поначалу он пригрозил, что фракция ЛДПР в знак протеста может уйти из Госдумы. Насколько серьезно это заявление и обсуждалось ли, какими могут быть действия либерал-демократов, в том числе депутатов в регионах?

Антон Минаков: Он говорил это касаемо депутатов Госдумы, поэтому мне в данном случае тяжело комментировать. Но, если будет распоряжение Центрального аппарата или указание Владимира Вольфовича, мы готовы на это пойти.

Александр Савенко: Готовы уйти из областного Собрания депутатов?

Антон Минаков: У нас не так много осталось инструментов для проявления акта протестов. И это является, наверное, уже крайним инструментом нашего протеста. Если такое указание будет, я уверен, что почти все региональные отделения будут готовы на это пойти. Но пока такого решения не было.

Александр Савенко: По мнению политологов, «дело Фургала» - это, безусловно, сигнал всей системе, напоминание, что надо играть по установленным властью правилам. Иначе — все может быть очень плохо. Улавливаете ли вы этот сигнал? И видите ли опасность в том, что можете оказаться между молотом и наковальней - с одной стороны, московское партийное руководство (курс которого может стать более радикальным), с другой - региональная власть, с которой надо дружить?

Антон Минаков: Я считаю, некорректно сравнивать ситуацию Хабаровского края с Псковской областью. Там очевидно, что ситуация сложилась, в том числе, из-за передела собственности, активов «Амурстали». Буквально сегодня слушал его выступление на канале «Дождь», где он открыто заявил, что дело было заказано Ротенбергами, насколько я понял. Раньше было принято, что губернатор Хабаровского края от «Единой России» через руководителя аппарата передавал в Москву чемоданчики с большими суммами, а Фургал сказал: «нет, эти деньги пойдут в бюджет». И это одна из причин его задержания. Оно было крайне грубым.

Он был один с водителем, ехал на работу, на него -порядка 10 человек с автоматами надели наручники, хотя он не планировал оказывать никакого сопротивления. И потом уже, когда он сидел в машине, его поглаживали по голове. То есть было еще и унижение. И при этом его отправили в Москву. Если он совершил преступление в Хабаровском крае, почему его там же не оставили и не отправили его дело в Хабаровский суд? Много серьезных вопросов, но, мне кажется, если глубоко над этим задуматься, все очевидно.

Александр Савенко: Последний вопрос на тему событий в Хабаровске. В СМИ обсуждается вероятность того, что сменщиком Фургала может стать другой член ЛДПР — депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Мол, такова позиция партии: регион должен остаться за «соколами Жириновского». Соответствует ли действительности эта информация?

Антон Минаков: В данном случае не могу это никак прокомментировать, потому что я все-таки являюсь региональным руководителем и не обладаю всей полнотой информации о происходящем на федеральном уровне. А заявление Владимира Вольфовича слышал, он предлагал кандидатуры и Дегтярева, и Диденко. Но какие решения принимаются в Госдуме, мне неведомо.

Александр Савенко: Перейдем к другим темам нашего эфира. Артем Сергеевич, меньше двух месяцев остается до единого дня голосования. Своих кандидатов вы определяли на конференции, которая прошла в воскресенье. Расскажите, какие решения приняты, кто представит партию на выборах? Я уж не предлагаю перечислять всех, но назовите хотя бы основные фигуры.

Артем Васильев: В минувшее воскресенье прошла 57-я партийная конференция, собрались все делегаты от Псковской области, было проведено тайное голосование по кандидатам. В этот раз нам удалось закрыть 106 из 114 избирательных кампаний, что, в принципе, довольно хорошо. По вакансиям сам процесс был немного сложноват — в ситуации пандемии сложно было работать с населением и искать кандидатуры, но работа, я считаю, проведена большая.

Всех кандидатов перечислять долго, поэтому отмечу самых важных. На выборы главы Себежского района пойдет Алексей Викторович Харлашин, координатор Себежского района. Пять лет назад он занял уверенное второе место - более 20% - с большим отрывом от конкурентов. Делаем упор на Себежский район и на выборы в районные Собрания: Куньинский, Невельский районы и где довыборы. Сейчас главная задача – сбор и подача документов, и в августе уже будет проделана основная работа нашими кандидатами. Но надо будет смотреть по ситуации с пандемией — все равно люди боятся выходить, собираться на массовые мероприятия.

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Александр Савенко: Вы сказали, что на выборы главы Себежского района от вас идет Харлашин. При этом от «Единой России» пойдет действующий глава Леонид Курсенков, от КПРФ никого не будет и, вероятно, выдвинет своего кандидата «Яблоко». Какие ожидания у либерал-демократов - есть ли шансы, что господин Харлашин сможет побороться за победу?

Антон Минаков: Во-первых, Алексей Харлашин уже боролся на выборах пять лет назад и занял уверенное второе место. Здесь мы видим основными нашими соперниками не коллег из партии «Яблоко», а коллег из «Единой России». Что касается ценности района, Себежский район приграничный, имеет свою таможню, транспортные хабы, и там есть у определенных людей финансовые интересы (не буду называть фамилии). ЛДПР, в отличие от этих коммерсантов и бизнесменов, которые находятся сейчас у власти, защищает не свой кошелек, а интересы граждан. Независимо от степени привлекательности региона, мы, в первую очередь, будем отстаивать интересы избирателей.

Хотелось бы поблагодарить их за то, что нам на предыдущих выборах дали второе место, хотя я понимаю, что наша кампания была не такая сильная, как у «Единой России». У нас не было такого административного ресурса. У нас нет таких финансовых ресурсов. Но мы боролись до последнего. И в этом году тоже будем бороться. Но не за финансовые ресурсы, а за интересы граждан. И в этом главное отличие ЛДПР.

Александр Савенко: 12 июля завершилась длиннющая кампания по выборам главы Печорского района. Алексей Марочкин представлял вашу партию. Молодой либерал-демократ, руководитель молодежной организации не победил, мягко говоря. Занял пятое место. Победил Сергей Тарасик. Что можете сказать об участии в выборах своего представителя?

Антон Минаков: Скажу, что во время кампании случилась ситуация с пандемией. Алексей начал распространять агитационные материалы, встречаться с избирателями, но в дальнейшем это было сложно сделать. Но, я считаю, для нашего молодого кандидата кампания прошла удовлетворительно. Он получил опыт, но есть над чем поработать. Пандемия научила нас искать другие методы работы с населением, поэтому выводы мы делаем. Ошибки есть, но, я считаю, что кампания прошла удовлетворительно.

Александр Савенко: Можно ли прогнозировать, что на сентябрьских выборах действия ЛДПР станут значительно жестче, и вы уже не просто будете обозначать свое присутствие, а напомните о тех временах, когда либерал-демократы на выборах в Псковской области бились за победу и даже когда-то привели к власти своего губернатора?

Антон Минаков: Мы будем повышать градус нашего оппозиционного настроя, потому что ситуация в стране (и яркий тому пример - Хабаровский край) уже не лезет ни в какие рамки. Поэтому, безусловно, ЛДПР повысит градус своей оппозиционности. Это 100%.

Александр Савенко: Вы считаете, что сложившиеся условия благоприятны для оппозиции?

Антон Минаков: Ситуация в нашем регионе и по всей стране не идет на руку партии власти. Она в любом случае идет на руку оппозиции, и не важно, системной или несистемной. Поэтому мы сделали ряд выводов и будем принимать решения, исходя из текущей ситуации.

Александр Савенко: Держим в уме, что в следующем году пройдут выборы депутатов Госдумы, а в Псковской области будет избираться региональный парламент. Некоторые говорят о досрочных выборах, но будем исходить из того, что это состоится в следующем году. При этом вновь стала актуальной дискуссия, надо ли сокращать количество депутатов Собрания, возвращаться к количеству, которое было еще в 90-е годы, когда депутатский мандат имел больший вес, — 22, или оставлять, как есть, — 44 депутата. Разные точки зрения на этот счет. Какова позиция ЛДПР на данный момент?

Антон Минаков: Наша позиция — мы всегда выступали за сокращение аппарата чиновников и за сокращение депутатов. Возвращаясь к Хабаровскому краю, первым самым ярким моментом было решение Фургала, который начал сокращать не то что число чиновников, а целые министерства. И мы, безусловно, будем выступать «за». Псковская область - малонаселенный регион, у нас чуть больше 600 тысяч населения, а число депутатов - как в Петербурге, где население 6 миллионов. Мы за то, чтобы деньги, которые идут на содержание чиновников и депутатов, шли в бюджет — на увеличение зарплат врачам, учителям. Безусловно, мы будем поддерживать сокращение числа депутатов и чиновников.

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Александр Савенко: Нет опасения, что в таком случае у вас не получится провести в региональный парламент своих депутатов, сохранить фракцию в нынешнем количественном составе?

Антон Минаков: Опасения есть, но мы возлагаем надежду на избирателей, которые видят, что происходит в стране и в регионе, для которых показательна ситуация в Хабаровском крае. На митинги там выходили 40 тысяч человек, и они не были организованы ЛДПР. Не знаю, гордиться этим или нет, но самый большой митинг, который собирала ЛДПР (не помню регион), был на 10 тысяч человек, и организация митинга заняла неделю. А тут за сутки вышли 40 тысяч человек с лозунгами, что «мы выбрали этого губернатора, верните его нам». В первую очередь, мы как партия будем делать расчет на нашего избирателя. Если он, в случае сокращения числа депутатов, по-прежнему захочет видеть «Единую Россию», что мы можем сделать?

Артем Васильев: Хотел бы тоже добавить, что Владимир Вольфович выступает за сокращение числа депутатов, но с условием, что тогда депутаты должны избираться только по спискам. Невозможно работать на одномандатном округе с партией власти. Нет такого финансово-административного ресурса.

Александр Савенко: Теперь главное, чтобы коллеги Антона по региональному парламенту прониклись этими речами Владимира Вольфовича про сокращение числа депутатов и избрании по спискам. Понятно, что в таком случае у партии с историей шансов увеличить свое представительства будет больше. А одномандатные округа, как мы знаем, не ваши.

Артем Васильев: Как мы видим, не только не наши. Это ничьи, кроме одной единственной партии. В любом правиле бывают исключения, но мы прекрасно видим, что если выборы проходят только по округам, основное преимущество имеет партия, у которой все ресурсы — и политические, и административные, и финансовые.

Александр Савенко: Депутаты Псковского областного Собрания ушли на парламентские каникулы. Антон Александрович, вопрос к вам. Каковы общие итоги этого сезона для фракции ЛДПР? Что сделали? Что, может быть, не получилось?

Антон Минаков: Во-первых, хотелось бы обозначить, что ЛДПР не уходит на каникулы никогда. И у нас с 1 мая по 1 октября вообще запрещено брать отпуска.

Александр Савенко: Это связано с единым днем голосования?

Антон Минаков: Это распоряжение центрального аппарата. Безусловно, многое мы не успели сделать, но, по большей части, из-за пандемии. У нас накопился ряд законопроектов. Все законопроекты мы разрабатываем на основе встреч с избирателями. У нас накопились законопроекты по поощрению медиков, которые боролись с коронавирусом и заболели сами, по волкам — мы прекрасно понимаем, что ситуация с волками в регионе сильно обострилась, так как регион сильно загажен свалками. И волки уже привыкли к запаху человека и не боятся заходить в населенные пункты. Даже на детские площадки. Нами были зафиксированы такие случаи.

Всего у нас ждут отправки на согласование с юридическим отделом областного Собрания порядка четырех законопроектов. В условиях пандемии, когда сессии проводятся в основном удаленно, у нас есть негласная договоренность, что, в первую очередь, мы рассматриваем важные законопроекты, не терпящие отлагательств, поэтому мы все свои инициативы попридержали, но дадим им ход в сентябре, независимо от того, будет вторая волна коронавируса или нет. По моему мнению, мы единственная партия, которая подает законопроекты на основе обращений избирателей к нам. Мы проводим приемы юриста на бесплатной основе, увеличив число приемов в два раза. Более того, все депутаты от ЛДПР лично участвуют в приемах граждан. Не знаю, как у коммунистов или у «Единой России», но у любого жителя области есть возможность прийти к нам в региональное отделение. Кстати, мы переехали недавно на Советскую, 47.

Александр Савенко: Артем Андреевич, вопрос к вам как к руководителю регионального отделения ЛДПР. Что в планах?

Артем Васильев: Первое - конечно, завершить эту кампанию в сентябре, начать подготовку к выборам 2021 года. Все-таки это основное, чем должна заниматься партия - бороться за власть.