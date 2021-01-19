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«Гонки по вертикали»: кейс Навального, КПРФ на распутье и «битва за МСУ-2021»

19.01.2021 16:01|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко. 

 

Центральные темы выпуска. 

Навальный вернулся - что дальше? Как возвращение и задержание оппозиционера может отразиться на общественно-политической жизни страны.
Коммунисты не исключают худшего. Готов ли псковский обком КПРФ к работе в нелегальных условиях? 
Новый сезон «битвы за МСУ».  В каких районах Псковской области и когда пройдут выборы глав? 

Вначале о главной теме этих дней. Алексей Навальный, как и обещал ранее, вернулся из Германии в Россию. Сразу после приземления самолета - не во Внуково, а в Шереметьево - оппозиционер был задержан и после судебного заседания в отделе полиции помещен на 30 суток в изолятор «Матросская тишина». 

Произошедшее уже получило множество комментариев — как достаточно взвешенных и «по делу», так и излишне эмоциональных, на мой взгляд. Понятно, что когда представители оппозиции делают заявления о нелогичности действий власти и катастрофических для режима последствиях — они, скорее, выдают желаемое за действительное. Всё это сейчас - из области фантазий, и тут - кому насколько хватает воображения. Предлагаю оставить эмоции в стороне и отфиксировать, что какой-то очевидной нелогичности в действиях власти и правоохранительных органов при встрече Навального не было. В целом произошло то, что и следовало ожидать. И сам Навальный, думаю, был готов именно к такому повороту событий — но всё равно сделал этот шаг, очевидно ориентируясь на дальнейшую политическую карьеру.

Теперь главный вопрос: отразится ли задержание оппозиционера на общественно-политической жизни страны - и если отразится, то как именно? Возможен ли у нас «белорусский сценарий», который был разыгран в прошлом году? Как сильно «дело Навального» повлияет на парламентские выборы 2021 года, которые открывают собой новый большой электоральный цикл — прохождение так называемого «транзитного коридора»? Мнения здесь высказываются разные, точек зрения много. Кстати говоря, на сайте ПЛН запущен опрос на эту тему. Уже поступило порядка двухсот ответов. Наряду с примерно сорока процентами тех, кто считает эти события важными, не сомневаясь, что они повлияют на общественные настроения и результаты выборов, есть порядка 25 процентов тех, кто задается вопросом «Кто такой этот Навальный, чтобы рассуждать о нем?» - а раз так, им всё равно. Иначе говоря, нет никакого дела до этой темы.

Примерно столько же - каждый четвертый - считает, что на общественно-политическую жизнь страны задержание Навального повлияет незначительно, но оно отразится на отношении к России на Западе и введении новых санкций.

И еще порядка 10 процентов в сумме дают варианты «Нет. Во время коронакризиса на жизнь в России влияют совершенно иные факторы» и «Скорее нет. Влияние Навального невелико, отношение к нему неоднозначное». Понятно, что это не социологическое исследование - не более, чем опрос на региональном интернет-портале. Тем не менее он дает вот такую картину.

В дополнение к сказанному напомню, что за Навальным — нравится это кому-то или не нравится, но это так — в настоящее время нет ни широкого общественного движения, ни политической партии, а так называемые штабы политика в регионах серьезной силой не являются. В том же псковском штабе навальнистов, насколько я понимаю, разброд и шатания, согласия между немногочисленными молодыми сторонниками оппозиционера и ветеранами демдвижения по многим вопросам нет. Следует отметить и то, что активность по поводу задержания и оппозиционера проявляют в основном те, кто «живут» в социальных сетях и телеграм-каналах — то есть всё это не касается широких масс.

А российские политики, представители системных партий в абсолютном своем большинстве никак не комментируют эти события, и Псковская область здесь весьма показательна: кроме председателя регионального отделения «Яблока» Льва Шлосберга, который ожидаемо активно комментирует эту тему, и сказать-то больше не о ком. Всё это дает основания прогнозировать: в период коронакризиса, когда для народа куда как актуальнее проблемы здравоохранения, всех беспокоит тема доходов и в целом социально-экономического положения, «дело Навального» сильно на общественно-политические процессы не повлияет. По крайней мере, так это представляется на данный момент - в любом случае будем внимательно следить за развитием событий и наверняка не раз еще вернемся к этой теме. Завершая на сегодня этот разговор, хочу выразить надежду на справедливое правосудие, пожелать господину Навальному здоровья, что с учетом  всем известных обстоятельств представляется очень важным. И еще — даже не то что выскажу пожелание, а сделаю предположение, что скоро Алексей Навальный окажется на свободе - думаю, что это реально, что бы там ни говорили о перспективе оппозиционера провести в заключении следующие лет пять, не меньше. Ибо вариант, при котором он находится не в тюрьме, на самом деле, выгоден и власти, и в целом стране, которой необходимо жить и выстраивать отношения со всем миром.

Теперь к другим темам. Уже через несколько дней, в субботу, 23 января, в Подмосковье пройдет внеочередной пленум ЦК КПРФ. Почему я об этом говорю — к тому же сразу после главной темы недели? Не то чтобы я хотел записаться в летописцы коммунистов. Однако тут, по моему мнению, есть основания.

Во-первых, КПРФ — всё еще «партия №2». Она вступает в выборный 21-й год и уже не раз устами своих лидеров продекларировала, что в этот раз намерена «повоевать» и получить более широкое представительство в Госдуме следующего созыва. Называется даже какая-то, на мой взгляд, совершенно нереальная задача — получить не менее 150 мандатов. То есть треть всего парламента, в котором 450 человек, должна стать «красной». Это при том, что сейчас, если мне память не изменяет, зюгановцев в Госдуме человек сорок с небольшим. А больше ста пятидесяти коммунистов в Госдуме было разве что в первом созыве, почти тридцать лет назад. В общем, цели амбициозные, как они могут быть достигнуты — непонятно.

Тем интереснее будет посмотреть, что там решат на пленуме и что будут делать после него, какую стратегию выберут. Это первое. А, во-вторых, субботний пленум, как я понимаю, имеет прямое отношение к нашему псковскому обкому КПРФ. По крайней мере, в конце прошлого года псковские коммунисты перенесли свою выборную конференцию не только из-за коронавирусных ограничений, но именно в увязке с внеочередным пленумом ЦК. Сначала — столица, потом — мы. Дескать, ЦК примет решения, от которых зависят и наши решения, в том числе по вопросу избрания первого секретаря обкома. Напомню, что в этой должности уже четыре года работает Петр Алексеенко.

Не секрет, что он устраивает не всех, в том числе в верхушке организации, в его адрес звучала критика, напоминали ему о взятом партией курсе на омоложение.

Как следствие, осенью прошлого года Алексеенко в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове объявил, что в ближайшее время покинет руководящий пост. После чего в областном отделении КПРФ начали обсуждать кандидатуры потенциальных сменщиков - напряженность внутри организации стала расти, острый внутрипартийный конфликт стал более чем вероятен. В итоге Петра Васильевича уговорили не брать самоотвод, когда (или если) его кандидатуру выдвинут на выборах персека. Он обещал так и поступить. Между тем ясности, останется ли Алексеенко у руля обкома в год выборов депутатов Госдумы и областного Собрания, по-прежнему нет. Сами коммунисты конкретных комментариев на этот счет стараются не давать, вот и член ЦК КПРФ, экс-депутат Госдумы и неформальный лидер псковских коммунистов Владимир Никитин в недавнем интервью ушел от прямых ответов на поставленные вопросы, при этом все-таки дал понять, что приветствует позицию, когда дав слово — его выполняют.

Тут, очевидно, имелось в виду то самое заявление Алексеенко в радиоэфире. В целом, по мнению Никитина, партии нужно омоложение и укрепление руководящих кадров. Тем более - накануне важных выборных испытаний, когда власть, как отметил коммунист, ужесточает законодательство и готовится гасить протесты.   

Владимир Никитин: Не исключена возможность, что если очень осложнится ситуация — будет запрещена коммунистическая партия, и надо будет работать в нелегальных условиях. А для этого нужны люди более молодые, более мускулистые, более смелые, которые смогут даже в этих условиях выполнять роль защитников трудового народа и защитников нашей цивилизации.    

Честно говоря, представить нынешних коммунистов-конформистов на нелегальном положении в шалашах сложно. Как-то слабо вяжется это с их курсом последних десятилетий. С другой стороны, несколько месяцев назад лидер партии Геннадий Зюганов сделал громкие заявления в духе: наступила новая политическая реальность — пора действовать. А федеральные СМИ после его доклада выдавали заголовки вроде такого: Зюганов объявил электоральную войну Кремлю. Дескать, лидер КПРФ призывает коммунистов к радикализации и отъему у партии власти голосов ее сторонников — ядра электоральной базы.

Важный вопрос — как все эти заявления повлияют на настрой коммунистов на местах, в том числе в Псковской области. Ведь одно дело — участвовать в выборах, быть депутатом законодательного собрания, иметь достаточно высокий статус и получать зарплату, и совсем другое — переходить на нелегальное положение со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Остап Бендер: Завтра на конспиративной квартире нас ждет засада, придется отстреливаться. Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас... Я дам вам парабеллум! («Двенадцать стульев»)

Напоследок - несколько слов об избирательном марафоне 2021-го. В последнее время много говорится о главных кампаниях года — по выборам депутатов Государственной думы и Псковского областного Собрания. Между тем в нашем регионе пройдут и выборы глав муниципальных образований. В сентябре - в Куньинском и Новосокольническом районах, где в настоящее время работают соответственно Олег Лебедев и Виталий Соловьев. А намедни стала известна дата досрочных выборов главы Порховского района. Напомню, что необходимость в их проведении возникла в связи со смертью Виктора Степанова. Решением районного собрания депутатов голосование назначено на 11 апреля.

Кроме того, в уме держим Пушкиногорский район, глава которого Александр Баранов в прошлом году был признан в суде виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). На минувшей неделе Псковский областной суд отменил приговор в связи с «существенными нарушениями норм уголовно-процессуального закона». Дело направлено на новое рассмотрение. Так что, это не конец истории...  Словом, очередной сезон «битвы за МСУ» начинается - в ближайшее время обязательно поговорим о выборах в районах подробнее.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго и будьте здоровы. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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