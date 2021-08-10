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Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали». Вся правда о региональной политике

10.08.2021 22:21|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

 

Всем привет! Мы начинаем обзор политических событий за неделю. Как обычно в этот день и в это время, будем информировать, анализировать, разбирать полеты. Усаживайтесь поудобнее: в этом выпуске кого только ни вспомним — начиная президентом Путиным и его помощником Орешкиным, который на днях побывал в Псковской области, и заканчивая персонажами столичной либеральной тусовки — такими как экс-яблочник, политтехнолог Максим Кац, ныне занимающийся в столице кампанией Льва Шлосберга. Об этом и многом другом будем говорить в ближайшие 10 минут. Прежде всего отмечу, что на минувшей неделе прошла большая пресс-конференция губернатора Михаила Ведерникова. Подобные встречи главы региона с журналистами — не сказать, чтоб очень частые. Так что они сами по себе вызывают интерес, а эта встреча проходила всего через несколько недель после того, как Михаил Ведерников заявил о том, что готовится идти на второй срок.

Любопытно, что то объявление о планах он сделал в такой шутливой форме, потроллил тех, кто судачит в блогосфере на тему его возможного отъезда в Москву. Так тогда и начал: мол, эта кадровая новость связана с моим переходом на работу в Москву. Ну а потом уже дал понять, что это - шутка, собирается работать до конца срока — а если избиратели поддержат, то и на второй срок пойдет. И здесь следует напомнить, что экватор своего первого срока губернатор Михаил Ведерников преодолел весной этого года, а, как известно половина дистанции для губернаторов - это такое время, когда каждому надо определяться относительно планов на будущее - либо задумываться о переходе на новое место, либо готовиться к выборам и новому периоду работы в кресле главы региона. Так было при всех предшественниках Михаила Ведерникова. Вспоминаем эти почти тридцать лет, прожитых с губернаторами — и для каждого тут, кого ни возьми — и для Владислава Туманова, работавшего в середине 1990-х, еще при президенте Ельцине, и для Евгения Михайлова, избранного от ЛДПР, но к концу первого срока уже ставшего путинцем, и для Михаила Кузнецова, и Андрея Турчака — короче, для всех, время работы в Доме Советов стало серьезным испытанием. И как я уже на «экваторе», срок губернаторства каждого был неоднороден, включал в себя разные этапы. Вначале, в первые годы работы, это такое воодушевление, громадье планов, демонстрация уверенности, что всё получится, любые задачи по плечу — теперь будет ого-го, не то, что при предшественниках. А потом, по мере развития этого губернаторского сюжета, многое меняется — и планы становятся другими, и риторика обычно тоже, да и, собственно, мотивация к продолжению работы становится иной. Вот с этой точки зрения, помимо прочего, и была интересна пресс-конференция Михаила Ведерникова. Она началась на час позже намеченного — причиной тому плотный график губернатора.

В этот день в регионе находился помощник президента Максим Орешкин — тот самый, что еще несколько лет назад сменил печально известного Улюкаева на посту главы министерства экономического развития, был самым молодым министром, как считается, пользовался поддержкой президента. Одно время господина Орешкина в СМИ называли не иначе как «фаворитом Путина» — чуть ли не кандидатом в преемники. С новости о том, как всё прошло и о чем договорились, и началась пресс-конференция.

Если не акцентировать внимание на каких-то отдельных вопросах и темах, то коротко суть ответов губернатора можно передать примерно так: реализуемые в регионе проекты меняют жизнь к лучшему, многое удалось, но впереди еще большая работа по множеству направлений — электросетевая инфраструктура, водоснабжение, медицина, завершение строительства ряда объектов социального назначения, акционирование аэропорта, новые маршруты и т.д. Никаких серьезных перезагрузок администрации не планируется. Что касается политики на пресс-конференции губернатора... Во-первых, вновь прозвучал вопрос на тему перспектив появления «политического» вице-губернатора. Напомню, что эта позиция вакантна уже чуть ли не два года. Как распрощались с Николаем Цветковым в декабре 2019-го — так и нет с тех пор «политического» зама. Года полтора назад я спрашивал губернатора о том, когда появится. Тогда вице планировали назначить еще в середине года, даже какие-то три кандидатуры рассматривались, правда, конкретные имена не прозвучали.

Короче, вице-губернатор за это время так и не появился. Некоторые мои коллеги, глядя на то, что и без него администрация справляется (кстати, не хуже, чем скажем, в 2019-м), задаются вопросом: а нужен ли он в принципе, если и так получается. Интересно, что некоторые товарищи всего за несколько месяцев успели повернуться на 180 градусов и поменять свою точку зрения - еще по весне заявляли: дескать, вопрос о «политическом» вице-губернаторе списан в утиль, никому не интересен, а теперь ничего важнее этого и не видят. Даже не подозреваю, в чем причина этой метаморфозы, неужели журналисты из гос-СМИ видят в этой роли кого-то конкретного и как-то пытаются вывести губернатора на какой-то определенный ответ...

Если серьезно, то Михаил Ведерников вновь пообещал, что скоро «политический» заместитель у него появится. При этом конкретики никакой - «Жив-здоров, скоро будет!» - вот собственно и всё.

Вероятно, появится и еще один новый заместитель губернатора — это чтоб возглавлять представительство Псковской области в Москве. Как мы помним, не так давно Михаил Ведерников объявил о планах воссоздать такую структуру в столице. Я так понимаю, региональная власть уже продвинулась в этом направлении. Но руководителя представительства пока нет. По мнению губернатора, на этом месте должен быть эдакий статусный человек из столицы. Цитата. «Мы найдем человека в Москве, который знает систему работы государственных органов, которого там знают, воспринимают. Это будет заместитель губернатора, может, даже первый заместитель губернатора. Посмотрим, чтобы это был высокий статус, чтобы спокойно с министрами общался», - сказал Михаил Ведерников.

Прозвучал на пресс-конференции и вопрос про изменение политического климата в регионе. Как неоднократно отмечали обозреватели Псковской Ленты Новостей, с приходом на пост губернатора Михаила Ведерникова правила игры в региональной политике изменились. Всё стало более жестче. Еще два года назад ПЛН писала про своего рода манифест региональных властей в телеграм-канале — недвусмысленный месседж псковским политическим элитам: мол, на смену старой «ненормальной» византийской модели приходит новая «правильная» модель, в которой есть вертикаль власти и системная оппозиция, а есть несистемная оппозиция — со всеми вытекающими для нее последствиями. За прошедшие два года эта модель только устоялась, обрела конкретные примеры. И вот на пресс-конференции губернатор Михаил Ведерников, отвечая на вопрос главного редактора «Эхо Москвы» в Пскове Константина Калиниченко об изменении политического климата в регионе, отчасти воспроизвел эту смысловую конструкцию. Дескать, я, губернатор, поддерживаю все политические силы, которые делают что-то хорошее для Псковской области (читай — поддерживаю партию власти и системную оппозицию, здесь в качестве примера комплименты были сказаны в адрес эсеров — но не лидера областного отделения Олега Брячака, а руководителя фракции «Справедливой России» в областном Собрании депутатов Натальи Тудаковой). А что касается тех политических сил, которые ни разу не поддержали бюджет, не приносят реальной пользы региону, не выполняют данных обещаний (тут губернатор, видимо, имел в виду псковское «Яблоко» и прочих несистемщиков), то как было заявлено, тратить время на пикирование с оппозицией он не будет. Они вне «правильной» системы координат. Надо ли добавлять, что, по мысли властей, присутствие таких несистемных элементов не то, что нежелательно — оно недопустимо. Ни в органах власти, ни на выборах — и минувшая неделя это ярко продемонстрировала. Понятно, что имею в виду историю со снятием с выборов лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга. Об этом поговорим через пару минут в следующем блоке нашей программы.

Итак, мы переходим к другой важной теме политической жизни — выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Голосование пройдет в середине сентября, то есть до него остается уже месяц с небольшим. Завершается этап регистрации кандидатов. В Госдуму по псковскому одномандатному округу выдвинуты десять кандидатов. «Единую Россию» представляет действующий депутат Александр Козловский, среди его соперников — второй секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Брячак, яблочник Артур Гайдук, ряд кандидатов от других партий, включая «Новых людей», Партию роста, «Родину», Партию пенсионеров. Все эти политические объединения участвуют в кампании по выборам депутатов областного Собрания. Названия этих партий и фамилии кандидатов от них будут представлены в избирательных бюллетенях.

А вот, кто рискует оказаться вне числа участников избирательного забега, - это главный псковский яблочник Лев Шлосберг. Напомню, что в этом году он решил баллотироваться в депутаты Госдумы не в Псковской области, как это было пять лет назад, а в столице, по 207-му одномандатному округу. На прошлой неделе Шлосберг был зарегистрирован кандидатом, и уже фактически начал свою кампанию — дал интервью интернет-газете «Наш север». Но не подумайте, что это какое-нибудь мурманское издание или сайт программы «Гектар Арктики» - это газета оппозиционера Марины Литвинович, «Наш север» - это север Москвы. Интервью любопытное — традиционная нарезка самых интересных фрагментов начинается со слов яблочника: мол, я выиграю эти выборы. Впрочем, по ходу интервью Лев Шлосберг заявил, что не представляет, сколько волонтеров у него в штабе — для тех, кто знает Льва Марковича, это выглядит странно. Чтоб он и не знал чего-то про свою кампанию! Некоторые ответы на вопросы о кампании яблочника дал — кто бы вы думали — технолог Максим Кац, ранее приезжавший в Псков, проводивший тут фандрайзинговый стрим в пользу Псковского «Яблока», а теперь занимающийся кампанией яблочника в столице.

Так вот, по расчетам Каца, на кампанию Шлосберга в Москве требуется порядка 20-30 миллионов рублей. Интересно, что по словам последнего, на кампанию всего «Яблока» на выборах в Псковской области требуется меньше — 15 млн.

Вот такие планы. Однако вчера московский суд по административному иску кандидата по 207-му округу от партии «Зеленые», члена Общественной палаты Новосибирской области Андрея Пангаева принял решение об отмене регистрации Льва Шлосберга. Понятно, что точку в этой истории ставить рано, Лев Шлосберг заявляет, что не считает себя выбывшим из предвыборной борьбы, решение суда будет обжаловано, однако, по мнению наблюдателей, велика вероятность того, что восстановиться на парламентских выборах Льву Шлосбергу не удастся. Более того - как отмечает в своем еженедельном обзоре на ПЛН наш штатный комментатор Господин Рейтингомер, исключение из одной избирательной кампании будет означать, что Шлосберга снимут и с других выборов (к слову, о том же самом в минувшие выходные говорил в эфире «Эхо Москвы» и главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов: мол, с нимут с одного прогона - снимут и с других).

Напомню, что в качестве лидера списка псковского «Яблока» Лев Шлосберг участвует в выборах депутатов Псковского областного Собрания. На прошлой неделе областная избирательная комиссия приняла решение об исключении из единого списка кандидатов на выборах и самого Шлосберга, и его однопартийца Николая Кузьмина, Причиной тому - «причастность кандидатов к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность». Речь идет о ФБК Алексея Навального (организация признана в РФ иностранным агентом и экстремистской организацией). Впрочем, уже на следующий день яблочников на выборах в Пскове восстановили. Однако теперь, после решения московского суда, вероятна новая серия этого предвыборного кино. Если всё произойдет именно так, то уже совсем скоро закончится почти десятилетний период пребывания Льва Шлосберга в областном Собрании депутатов, заключает Господин Рейтингомер и ставит псковскому яблочнику -5. Все оценки, плюсы и минусы ньюсмейкерам недели — уже на сайте ПЛН. 

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Наша программа, как и «Эхо Москвы» в Пскове, и Псковская Лента Новостей, продолжит внимательно следить за развитием событий и будет держать вас в курсе происходящего. Впереди — новые программы и интервью. А уже в среду, 11 августа, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове пройдет третий круглый стол с участием руководителей региональных отделений ведущих партий. Его участниками станут как те, кто уже побывали в этом сезоне на круглых столах, так и те, кто придут на встречу с оппонентами впервые. Будем завтра вместе искать ответ на вопрос, как повысить явку. Обсудим ход избирательной кампании в условиях зафиксированного социологами рекордного снижения электоральной активности и другие актуальные темы. Надеюсь, будет интересно. Не пропустите прямой эфир.

Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика обязательно займется вами.

Источник: Псковская Лента Новостей
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