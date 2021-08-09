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Политика

Рейтингомер: Орден Козловскому, «экватор» Ведерникова и снятие Шлосберга с выборов

09.08.2021 23:57|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет еженедельное обозрение политической жизни региона.

 

Прежде, чем будут озвучены очередные оценки и расставлены плюсы-минусы, отметим, что Господину Рейтингомеру исполняется два года. С чем ни сравнивай в наших медиа - срок небольшой, однако можно сказать, что проект еженедельных обзоров политической активности состоялся и занял свое место в региональной жизни. Господин Рейтингомер регулярно по понедельникам раздает всем сестрам по серьгам и оказывает определенное влияние на процессы. Не то, чтобы он за пару лет сокрушил устои или вознесся непокорной главой выше ВДЛ, но и преуменьшать значение нашего борзописца не стоит. На его полушутливые опусы герои публикаций то обижаются, то публично реагируют в духе «я не такая, я жду трамвая», то названивают в редакцию, пытаясь выяснить: выставленный им жирный минус - «это вообще как?», «кто вам дал право?» и - главное - «кто меня заказал?» Хватает и прочих проявлений реакции на обзоры Господина Рейтингомера. Как и прежде, некоторым кажется, что наш штатный комментатор необъективен — оппозиция обвиняет его в подыгрыше власть предержащим, а те в свою очередь нервно реагируют на то, что в рейтинге до +5 может взлететь и главный псковский яблочник, и брутальный коммунист - бывало и такое.

Шутки шутками, а за пару лет наметилась очевидная тенденция: оценивает Господин Рейтингомер действующих политиков — тех, кто в силе и при полномочиях, ставит им свои минусы, а потом — бац! - слетают эти крепыши со своих должностей, проигрывают выборы, переходят в категорию лузеров. Если посмотреть обзоры за пару лет, то список тех, кто еще недавно был в фаворе, но ходил у Рейтингомера в аутсайдерах, а потом бесславно кончил - получится длинный. Тенденция, однако.

Впрочем, подобные наблюдения мало волнуют нашего комментатора. Он, как тот известный литературный герой, - из касты охотников за истиной. В том же духе и будет продолжать.

Предлагаем вашему вниманию очередной обзор политической активности за неделю. Как и прежде, свои субъективные оценки наш правдоруб выставляет по пятибалльной шкале. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и поражения.

-5 Лев Шлосберг

Лидера псковского «Яблока» сняли с выборов в Государственную Думу в Москве. Напомню, что в этом году Лев Шлосберг решил баллотироваться в депутаты ГД не в Псковской области, а в столице, по 207-му одномандатному округу. На прошлой неделе он был зарегистрирован кандидатом, однако в понедельник, 9 августа, московский суд по административному иску кандидата по тому же округу от партии «Зеленые» А. Пангаева принял решение об отмене регистрации яблочника. Понятно, что точку в этой истории ставить рано, решение суда будет обжаловано, однако велика вероятность того, что восстановиться на парламентских выборах Льву Шлосбергу не удастся. Более того - как считают многие наблюдатели, исключение из одной избирательной кампании будет означать, что Шлосберга снимут и с других выборов. А он в качестве лидера списка псковского «Яблока» претендует и на мандат депутата регионального парламента. На прошлой неделе облизбирком принял решение об исключении из единого списка кандидатов на выборах в областное Собрание депутатов  и самого Льва Шлосберга, и его однопартийца Николая Кузьмина, Причиной тому - «причастность кандидатов к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность». Речь идет о ФБК Алексея Навального (организация признана в РФ иностранным агентом и экстремистской организацией). Впрочем, уже на следующий день яблочников на выборах в Пскове восстановили. Однако теперь, после решения московского суда, вероятна новая серия этого предвыборного кино. Если всё произойдет именно так, то уже совсем скоро закончится почти десятилетний период пребывания Льва Шлосберга в областном Собрании депутатов.

-4 Сергей Аржаников

На минувшей неделе в очередной раз «прилетело» руководителю регионального комитета по труду и занятости населения. На заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда губернатор Михаил Ведерников указал на недостаточные темпы проведения профессионального обучения.

Как считает глава области, «необходимо коренным образом пересмотреть подходы в организации работы».

И здесь следует напомнить, что прежде подобная критика из уст губернатора в адрес руководителей комитетов по здравоохранению (Игорь Потапов), образованию (Александр Седунов), культуре (Жанна Малышева) со временем приводила к тому, что госуправленцы покидали свои должности. Из прежнего призыва в социальном блоке, считай, только Сергей Аржаников и остался. 

-3 Антон Андреев

Член ЛДПР, экс-кандидат на пост главы Порховского района снят с выборов в Псковское областное Собрание депутатов из-за того, что в заявлении о согласии баллотироваться не указал сведения о наличии судимости. По информации Псковской Ленты Новостей, оспаривать это решение «либерал-демократы» не будут.

-2 Николай Околеснов

Начальник управления министерства юстиции по Псковской области получает в нашем рейтинге -2. Причина в том, что именно это ведомство предоставило областной избирательной комиссии бумагу, на основании которой на прошлой неделе с выборов в областное Собрание снимали яблочников Льва Шлосберга и Николая Кузьмина.

Потом обоих пришлось регистрировать на выборах, поскольку на тот момент решение Московского городского суда о ликвидации некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан», о запрете деятельности общественного движения «Штабы Навального» (признаны в РФ НКО-иноагентами и экстремистскими организациями), на которое ссылалось в своем письме управление Министерства юстиции РФ по Псковской области от 29 июля 2021 года, еще не вступило в законную силу. 

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-1 Александр Нестерук

Главный санитарный врач Псковской области подвергся критике в анонимных телеграм-каналах в связи с... посещением концерта. На опубликованных в сети фотоснимках он без маски, рядом с другими зрителями. Оппозиционно настроенные блогеры тут увидели противоречие с позицией Роспотребнадзора и прежними рекомендациями этого ведомства.

Фиксируя факт атаки на санитарного врача, справедливости ради отмечу, что концерт проходил на открытом воздухе и, по словам очевидцев, организаторы приняли необходимые меры по соблюдению зрителями социальной дистанции.  

0 Игорь Ерошин 

Генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин назначен начальником Псковской таможни. Сергей Дьячков, ранее возглавлявший Псковскую таможню, переведен на аналогичную должность в Астрахань. Его сменщик приехал из Брянска.

Как обычно при назначениях, не ставлю ни плюса, ни минуса. Будем наблюдать, как новый руководитель таможни проявит себя.

+1 Наталья Тудакова

Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Наталья Тудакова солировала на пресс-конференции, посвященной отношению эсеров к пенсионной реформе.

Кроме того, депутат удостоилась комплиментарных оценок от губернатора. Они прозвучали на пресс-конференции. Михаилом Ведерниковым Наталья Тудакова была представлена эдаким правильным представителем оппозиции. Соглашусь, что выглядит несколько странновато, когда такие определения оппозиционерам дает власть, однако подобное отношение повышает шансы госпожи Тудаковой остаться на политической кухне нашего региона.

+2 Антон Минаков

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель партийной фракции в областном Собрании депутатов засветился в федеральных СМИ. Антон Минаков ответил на вопросы интернет-телеканала «Царьград ТВ». Это, конечно, не Первый канал и не «Россия 1», но тем не менее... Вопросы были нестандартными, порой весьма неожиданными. Главному псковскому «либерал-демократу» пришлось отвечать, «чей Крым», «есть ли бог», голосовал ли он за поправки в Конституцию и как относится к гей-парадам.

+3 Марина Гаращенко

Глава областного комитете по здравоохранению, которой нередко достается (такая уж у нее сфера) на минувшей неделе набирала очки. Марина Гаращенко отрабатывала по визиту помощника президента Максима Орешкина и заместителя министра задравоохранения Натальи Хоровой, представляла объекты сферы здравоохранения, Кроме того, получила высокую оценку от губернатора Михаила Ведерникова за работу сферы здравоохранения в период пандемии коронавируса. Ну а в телеграм-каналах активно обсуждаются ее перспективы — наблюдатели не исключают, что Марину Гаращенко ждет восхождение по карьерной лестнице.

+4 Николай Козловский

Президент России Владимир Путин наградил главу Великих Лук Орденом Почета.

Как сказано в Указе, Николай Козловский награжден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

 

+5 Михаил Ведерников

Губернатор получает пятерку по совокупности факторов. Из целого ряда событий с участием главы региона отмечу два. Во-первых, приезд в Псковскую область помощника президента, экс-министра экономического развития Максима Орешкина, которого еще недавно многие называли «фаворитом Владимира Путина».

Во-вторых, губернатор, недавно преодолевший «экватор» своего первого срока, провел большую пресс-конференцию, в ходе которой подвел некоторые итоги работы, обозначил планы и дал ответы на многочисленные вопросы журналистов, в том числе относительно перспектив появления политического вице-губернатора и руководителя представительства Псковской области в Москве.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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