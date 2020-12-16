Экономика

Курс биткоина обновил исторический максимум

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в среду вечером растет в цене на 4,3%, поднявшись выше отметки в 20 042 долларов, достигнутой в декабре 2017 года, таким образом обновив исторический максимум, пишет РИА Новости.

По данным платформы Coindesk, за последние три месяца стоимость битка выросла более чем на 100%, а за год стоимость биткоина выросла на 170%. Это произошло на фоне общего интереса к рискованным активам, а также надежд инвесторов на то, что криптовалюты в скором времени станут общепринятым средством платежа.

Отметим, что в 2017 году биткоин на фоне интереса к криптовалютам тоже показал резкий рост - за год примерно в 20 раз. Однако затем его курс начал столь же стремительно падать. Уже к июню 2018 года биткоин стоил немногим более 6 тысяч долларов, к началу 2019 года курс опустился до 3,5 тысячи долларов.

На долю биткоина приходится примерно 66% всего глобального рынка криптовалют.