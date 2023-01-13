Экономика

Стоимость биткойна выросла более чем на 10%

Биткойн в ходе торговой сессии растет на 10,30%, до $20,721 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk 14 января по состоянию на 4:30.

По данным на 4:35, курс биткойна продолжил рост и находился на уровне $20,793 тыс. (+10,84%), пишет ТАСС.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».