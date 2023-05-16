Культура

Выставка кукол и бесплатные билеты: в «Михайловском» отмечают День музеев

Новую выставку, завтра, в Международный день музеев, 18 мая, откроют для посетителей в Государственном Пушкинском заповеднике. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, экспонаты для нового показа прибыли в Святогорье из Новгородского музея-заповедника, и это — неигровые авторские куклы.

Галина Белехова. Кукла «Денди» из серии «Белый бал».

Фото представлено музеем-заповедником «Михайловское»

На «Прогулку во времени» — а именно так назвали новую выставку — можно отправиться в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов «Тригорское». Здесь, в Классной комнате господского дома, временно поселились 23 тряпичные персоны, выполненные всемирно известным мастером, знатоком исторического модного костюма Галиной Белеховой. Именно её работы были представлены на первой в Ленинграде выставке авторской куклы в 1979 году; Галина Сергеевна стала и одной из первых художниц, представлявших отечественную авторскую куклу на зарубежных показах.

Кроме того, в честь праздника «Михайловское» объявляет завтра свободный вход в музеи-усадьбы для всех индивидуальных посетителей (то есть, для жителей региона и туристов, прибывших в заповедник в индивидуальном порядке, а не в составе организованных групп). Оплатить будет нужно только экскурсионное обслуживание — в том случае, если гости сочтут такую услугу необходимой. Как подчёркивают в учреждении, такой «день открытых дверей» 18 мая — традиция, которой в «Михайловском» следуют вот уже много лет. Напоминание об этой акции размещено как на сайте музея, так и в официальных сообществах Пушкинского Заповедника в социальных сетях.