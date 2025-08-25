Археологи выявили древнерусские артефакты на месте установки памятника князю Довмонту на Запсковье

На Запсковье при раскопках перед установкой памятника князю Довмонту обнаружены остатки каменной постройки XVI века с кухонной утварью и следами пожара, а также фрагмент древнерусского браслета, что намекает на более древние слои под раскопом, сообщили в Telegram-канале «Псковская археология».
Фото здесь и далее: «Псковская археология» / Telegram-канал
Как сообщили археологи, на прошлой неделе на Запсковье, в преддверии установки памятника князю Довмонту, были начаты археологические раскопки.
В небольшом по площади раскопе удалось зафиксировать часть каменной постройки, сложенной из известняка на глиняном растворе, а на остальной части раскопа раскрыт слой пожара, датируемый XVI веком и, вероятно, представляющий собой внутреннее заполнение постройки. В слое пожара обнаружены пережжённые дуговые кирпичи от облицовки печи, кости животных и ошлакованная керамическая посуда. У профиля раскопа была раскрыта нижняя часть скелета, предположительно, коровы.
По словам специалистов, особый интерес представляет находка, сделанная при снятии первого пласта, — фрагмент пластинчатого браслета, украшенного ромбическим и циркульным орнаментами.
«Эта находка намекает на древнерусский слой, который, возможно, ожидает нас в нижних горизонтах раскопа», - говорится в сообщении.
Напомним, памятник предполагается установить на участке, расположенном между улицей Леона Поземского и Советской набережной и ограниченном домами №38 и №44.
Летом 2023 года в Пскове состоялась «примерка» модели памятника князю Домвонту (Тимофею). Модель была выполнена в натуральную величину из гипса с тонированием под бронзу. Автор - скульптор из Санкт-Петербурга, уроженец Пскова, выпускник Академии художеств Андрей Мартьянов, который работает над созданием и увековечением образа личности князя Довмонта (Тимофея). По проекту скульптора, сам памятник будет отлит из бронзы и установлен на гранитный постамент.
Инициаторы установки памятника князю Довмонту: краеведческое сообщество Пскова, скульптор Андрей Мартьянов и АНО «Центр реализации творческих инициатив "Время творить"».
Благоверный князь Довмонт является одной из ярчайших и наиболее масштабных фигур своего времени, оставивших значимый след как в истории Пскова, так и в истории России. Происходивший из князей Великого княжества Литовского, он правил в Пскове с 1266 по 1299 год. Князь дал мощный толчок в развитии города, при Довмонте Псков стал одним из самых крупных городов Европы. Князя считали защитником и спасителем Руси.
Весной 2022 года в Пскове состоялась первая «примерка» памятника Довмонту на предполагаемом месте установки.
Впоследствии проект прошел через сито публичных слушаний.