Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Бригадный Подряд» в Пскове
Мембранные сапоги Nordman
Золотая осень где отдохнуть?
Идеальное авто в Автотим
Все на бал
не думай о Yota
Где отпраздновать корпоратив?
Штраф за оскорбление коллектора
Дом от А до Я
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Аварий не будет!
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Где переобуть машину?
Кто такие шабашники?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Архитектор провалов
 
 
 
ещё ЖКХ 24.10.2019 20:217 Руководитель регоператора по обращению с ТКО в Псковской области о проблемах сферы и долгах жителей 31.10.2019 18:100 Областной закон о капремонте приведен в соответствие с действующими нормами Жилищного кодекса 31.10.2019 11:191 Население Невельского района оценивает «мусорную» реформу положительно - глава района 31.10.2019 11:181 Лев Шлосберг: Системе ЖКХ в Псковской области необходимы структурные реформы 30.10.2019 19:100 Освещение на улице Чапаева в Острове установят до конца года 29.10.2019 15:330 Перечень ремонтных работ, финансируемых за счет средств фонда капремонта, будет дополнен
 
 
 
Самое популярное 28.10.2019 14:372 Фотофакт: Сильный ветер чуть не разрушил Эйфелеву башню в Пскове 28.10.2019 09:404 ДТП произошло у Кремля в Пскове 29.10.2019 18:570 В ПФР разъяснили требования к назначению пенсии медицинским и педагогическим работникам с 2019 года 28.10.2019 00:111 Распоряжением администрации Пскова введен режим повышенной готовности в связи с сильным ветром 28.10.2019 15:030 Не работаем, а пашем - в Пскове основные последствия усиления ветра устранят за 2 дня. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Областной закон о капремонте приведен в соответствие с действующими нормами Жилищного кодекса

31.10.2019 18:10|ПсковКомментариев: 0

Очередные изменения внесены в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области». Корректировка закона связана с актуализацией регионального законодательства в соответствии с принятыми федеральными нормами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального Собрания.

Дополнен перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. За счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, будут проводиться работы по модернизации лифтов, а также ремонт машинных и блочных помещений.

Законом установлено, что актуализация региональной программы капитального ремонта должна проводиться не реже одного раза в год.

Установлен минимальный размер фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на специальных счетах. Он не может быть меньше пятидесяти процентов оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома.

Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области наделен полномочиями по установлению порядка использования региональным оператором денежных средств, не относящихся к фонду капитального ремонта и поступивших на специальный счет регоператора в качестве штрафов за ненадлежащее исполнение подрядными организациями ремонтных работ в многоквартирных домах.

Также в регионе должно быть разработано положение о возврате уплаченных взносов в фонд капитального ремонта в случаях признания многоквартирного дома аварийным или изъятия для нужд государства земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Кроме того, в новой редакции закона прописано, что порядок получения информации о наличии у граждан задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт в целях предоставления компенсации расходов по уплате взносов устанавливается администрацией области.

Теги: #капремонт #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Как вы оцениваете уровень своего благосостояния?
В опросе приняло участие 157 человек
31.10.2019, 18:160 Вы больше не будете бедными 31.10.2019, 18:100 Областной закон о капремонте приведен в соответствие с действующими нормами Жилищного кодекса 31.10.2019, 18:090 На жителя Псковского района завели уголовное дело за изнасилование жены и наркопреступление 31.10.2019, 18:060 В Нарьян-Маре Росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка
31.10.2019, 17:590 В Пушкинских Горах обновят канализационные очистные сооружения 31.10.2019, 17:550 Александр Котов: В транспортной сфере Псковской области есть еще много нерешенных вопросов 31.10.2019, 17:500 Минздрав объяснил ошибкой данные о сокращении числа врачей 31.10.2019, 17:450 Алина Чернова: Очень важно, что внимание власти сегодня сфокусировано на НКО
31.10.2019, 17:370 Россиянин ворвался в детский сад и зарезал шестилетнего ребенка 31.10.2019, 17:330 Инициативу по снижению административной нагрузки на учителей поддержали псковские депутаты 31.10.2019, 17:270 Псковская городская поликлиника приглашает на диспансеризацию и профилактический осмотр 31.10.2019, 17:181 Псковские депутаты выступили с инициативой о смягчении ответственности за незначительные ошибки в декларациях депутатов
31.10.2019, 17:100 В Пскове прошло совещание Координационного совета по взаимодействию с частными охранными организациями 31.10.2019, 16:590 Состав Молодежного парламента обновится 31.10.2019, 16:500 Псковские депутаты поддержали идею о штрафах за несвоевременную оплату расходов за хранение автомобиля на штрафстоянке 31.10.2019, 16:422 ПЛН-ТВ: Полимерно-битумный завод под Псковом - за или против?
31.10.2019, 16:320 Объем продаж ОФЗ-н в ВТБ превысил 1 млрд рублей 31.10.2019, 16:300 Псковские депутаты отклонили инициативу о выплатах детям войны к 75-летию Победы 31.10.2019, 16:260 Картина великолукского художника «На руинах Сталинграда» передана комитету по культуре администрации Волгограда  31.10.2019, 16:150 Завтра Пушкинский Заповедник переходит на «зимнее расписание»
31.10.2019, 16:101 В закон о статусе депутата Псковского областного Собрания внесли изменения  31.10.2019, 16:050 Спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» отмечен Экспертным советом фестиваля «Золотая маска» 31.10.2019, 16:050 На границе Псковской области запрещен ввоз 17,6 тонн готовой молочной продукции 31.10.2019, 16:010 Псковские депутаты предлагают поддержать региональных туроператоров на федеральном уровне
31.10.2019, 15:550 Прокуратура обязала администрацию Новосокольнического района поставить на учет 54 км бесхозных водопроводных сетей 31.10.2019, 15:530 Стало известно, какие актеры Псковского драмтеатра номинированы на премию «Золотая маска» 31.10.2019, 15:420 Депутаты пожаловалась на качество автобусов, которые перевозят школьников в Псковской области 31.10.2019, 15:400 Размер ежемесячного платежа за капитальный ремонт в Псковской области будет увеличен в 2020 году
31.10.2019, 15:340 В России отмечают День работников СИЗО и тюрем 31.10.2019, 15:300 Псковское областное Собрание утвердило обязательный публичный отчет губернатора о результатах независимой оценки качества оказания услуг 31.10.2019, 15:270 Дмитрий Месхиев: Спектакль 7САМУРАЕВ будет, как минимум, очень красивым 31.10.2019, 15:250 Изменилась процедура согласования параметров государственных программ
31.10.2019, 15:220 Сергей Чехов: 7САМУРАЕВ - история о том, чтобы перестать рефлексировать по поводу обрушившихся надежд 31.10.2019, 15:210 Двух мировых судей утвердили депутаты Псковского областного Собрания 31.10.2019, 15:150 Бесплатный Фотокросс «Четкость» пройдет в Пскове 24 ноября 31.10.2019, 15:070 Псковские депутаты приняли закон по совершенствованию порядка предоставления лесных участков в безвозмездное пользование
31.10.2019, 14:541 Невельские футболисты вышли в плей-офф всероссийского фестиваля при поддержке «Единой России» 31.10.2019, 14:533 Псковский «Ревизор» номинирован на театральную премию «Золотая маска» 31.10.2019, 14:453 Военных-срочников освободят от уплаты транспортного налога в Псковской области 31.10.2019, 14:340 Принят новый коэффициент, отражающий особенности рынка труда Псковской области
31.10.2019, 14:300 Всех председателей территориальных избирательных комиссий Псковской области введут в штат 31.10.2019, 14:280 Упрощенная процедура декларирования доходов депутатами сельских поселений зафиксирована в законодательстве Псковской области 31.10.2019, 14:271 Псковская недвижимость: От строительства и трудностей до продаж и перспектив 31.10.2019, 14:120 Депутаты разграничили полномочия в вопросах гражданской обороны в Псковской области
31.10.2019, 14:110 В Псковской области пройдет «Культурный марафон» 31.10.2019, 14:020 Почти 30 тысяч пенсионеров Псковской области получат в 2020 году доплату к пенсии 31.10.2019, 14:000 В Госдуме обвинили Минздрав в безответственности 31.10.2019, 13:580 Александр Котов: Муниципальные автостанции - точки социального притяжения, закрывать их нельзя
31.10.2019, 13:530 Закон о зарплате муниципальных служащих принят в Псковском областном Собрании депутатов 31.10.2019, 13:513 Более 76% читателей ПЛН категорически против строительства полимерно-битумного завода в «Моглино» 31.10.2019, 13:456 Городская администрация постановила демонтировать велопрокат на набережной Псковы 31.10.2019, 13:410 Псковские депутаты одобрили пять допсоглашений с Минфином, касающихся покрытия дефицита областного бюджета
31.10.2019, 13:371 Юрий Сорокин: Нам нужно вмешаться в регулирование безопасности перевозок такси 31.10.2019, 13:332 Увеличение доходной и расходной части бюджета территориального ФОМС утвердили псковские депутаты 31.10.2019, 13:330 Занятия с психологами проходят в рамках проекта псковского Детского фонда «Учись, студент!» 31.10.2019, 13:314 Псковское областное Собрание приняло законопроект, повышающий ставки транспортного налога в регионе
31.10.2019, 13:251 Новый год - 2020: где отпраздновать корпоратив 31.10.2019, 13:211 Депутаты областного Собрания утвердили гимн Псковской области 31.10.2019, 13:171 Артур Гайдук вошел во фракцию «Яблоко» Псковского областного Собрания 31.10.2019, 13:140 Праздничный концерт, посвященный 75-летию протоиерея Олега Тэора, состоялся в Доме офицеров
31.10.2019, 13:072 На нерегулируемый тариф намерены перевести 19 автобусных маршрутов в Псковской области 31.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 31.10.2019, 12:533 Псковские власти намерены бороться с перевозчиками, осуществляющими регулярные маршруты под видом заказных 31.10.2019, 12:510 Гдович проник в дом соседа и похитил его имущество
31.10.2019, 12:492 Борис Елкин: Мы работаем с соседними регионами, чтобы получить дополнительные автобусы для города 31.10.2019, 12:440 В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина 31.10.2019, 12:372 Алексей Севастьянов указал на катастрофическую бесхозяйственность в транспортной сфере Псковской области 31.10.2019, 12:330 Десять азиатов задержаны пограничниками в Пыталовском районе
31.10.2019, 12:330 Александр Котов поручил разработать законопроект о компенсации расходов на транспорт для педагогов, ездящих из города в сельскую местность 31.10.2019, 12:310 Псковские таможенники приняли участие в Международном таможенном форуме-2019 31.10.2019, 12:290 Книжные издания музея-заповедника «Михайловское» представят на «Русских сезонах» в Берлине 31.10.2019, 12:230 Борис Елкин рассказал, какие меры принимаются для стабилизации ситуации на ГППО «Псковпассажиравтотранс»
31.10.2019, 12:200 У молодого великолучанина изъяли 80 г марихуаны 31.10.2019, 12:195 Расторгнуть Соглашение о строительстве завода «Титан-Полимер» призвал Лев Шлосберг 31.10.2019, 12:170 Псковские депутаты указали на плачевное состояние школьных автобусных перевозок в регионе 31.10.2019, 12:140 Пскович занял призовое место в чемпионате мира по велоспорту-шоссе среди глухих
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.