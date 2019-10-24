ЖКХ

Областной закон о капремонте приведен в соответствие с действующими нормами Жилищного кодекса

Очередные изменения внесены в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области». Корректировка закона связана с актуализацией регионального законодательства в соответствии с принятыми федеральными нормами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального Собрания.

Дополнен перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. За счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса, будут проводиться работы по модернизации лифтов, а также ремонт машинных и блочных помещений.

Законом установлено, что актуализация региональной программы капитального ремонта должна проводиться не реже одного раза в год.

Установлен минимальный размер фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на специальных счетах. Он не может быть меньше пятидесяти процентов оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома.

Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области наделен полномочиями по установлению порядка использования региональным оператором денежных средств, не относящихся к фонду капитального ремонта и поступивших на специальный счет регоператора в качестве штрафов за ненадлежащее исполнение подрядными организациями ремонтных работ в многоквартирных домах.

Также в регионе должно быть разработано положение о возврате уплаченных взносов в фонд капитального ремонта в случаях признания многоквартирного дома аварийным или изъятия для нужд государства земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Кроме того, в новой редакции закона прописано, что порядок получения информации о наличии у граждан задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт в целях предоставления компенсации расходов по уплате взносов устанавливается администрацией области.