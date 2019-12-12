ЖКХ

Состоялся второй этап конкурса на должность руководителя Фонда капремонта Псковской области

Состоялся второй этап конкурса на замещение должности руководителя Фонда капитального ремонта Псковской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по строительству и ЖКХ, этап в формате тестирования прошел 16 декабря.

«К этому этапу конкурса комиссия допустила лишь одного участника - и. о. директора Фонда капитального ремонта Псковской области Виктора Иващенко, - отметили в ведомстве. - Тестирование проводилось Минстроем на оборудовании администрации Псковской области, по каналу спецсвязи, подключенному к системе министерства. Из 167 вопросов программа выбрала 50. На вопросы необходимо было отвечать под видеонаблюдением и наблюдением членов комиссии».

В ведомстве подчеркнули, что если кандидат наберет 45 баллов из 50 возможных,его ждет третий этап конкурса - собеседование, которое проведут либо представители Минстроя, либо, по их решению, члены псковской комиссии. В комитете также добавили, что протокол Минстроя с результатами тестирования Виктора Иващенко появится в течение трех рабочих дней.