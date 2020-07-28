ЖКХ

Сергей Пайст: Приезжающие в Псковскую область дачники не платят за вывоз мусора

Большинство дачников, приезжающих в Псковскую область из соседних регионов на отдых, не платят за ТКО. Об этом сообщил директор ООО «Экопром», регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области Сергей Пайст сегодня, 13 августа, на пресс-конференции, посвященной экологической реформе в регионе.

По его словам, это «гигантская» проблема, которая на данный момент остается нерешенной.

«Есть сознательные граждане, но их меньше 1%», - подчеркнул Сергей Пайст.

По его словам, есть те, кто купил контейнер и заключил договор на контейнерный сбор, и есть дачники, заключившие договор на мешковой вывоз мусора, но таких единицы.

Еще одной проблемой Сергей Пайст назвал временно проживающих в регионе.

«Много людей, которые временно проживают в регионе, например, снимают дом. То есть из 50 домов в деревне только 5 получают квитанции, остальные – нет, потому что непонятно, на кого их присылать. Хорошо, что регион привлекателен для туристов, но как решить проблему с вывозом мусора - непонятно», - прокомментировал директор ООО «Экопром».