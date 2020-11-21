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ЖКХ

Я вам деньги не отдам за квартиру за январь

26.11.2020 15:04|ПсковКомментариев: 0

Фото: anekdot.ru

Никогда такого не было и вот опять: нас предупреждают о том, что в будущем году ожидается рост тарифов ЖКХ на 4-6%. Эксперты говорят не только о плановом повышении цен, которые происходят регулярно, один-два раза в год, но и о том, что на плечи россиян лягут издержки сферы, вызванные коронавирусом и общей изношенностью инфраструктуры. Кроме того, 1 января заканчивается мораторий на штрафы за неуплату коммуналки, который был введен в связи с эпидемией, а значит, раскошелиться придется даже должникам.

Насколько вырастет коммуналка для псковичей? Будут ли должников отключать от света? И вообще - охотно ли мы платим сейчас по счетам? Об этом и многом другом мы поговорили с представителями  управляющих компаний города и активными псковичами.

Истина где-то рядом

Для начала выясним, сколько вообще плановых повышений нас ждет в этом году и каков предел роста. Звоним председателю одного из псковских домов, зная, что она активный собственник, юридически и экономически подкованный во многих вопросах хитрого российского ЖКХ. Узнаем, что уже больше пяти лет тарифы ЖКХ в России индексируются раз в год вместе с повышением НДС. Исключением стал 2019 год, когда НДС вырос сразу до 20%. Из-за этого вместо индексации решили дважды повысить тарифы: на 1,7% в начале года и на 4% традиционно с 1 июля. В нынешнем году вернулись к единоразовому повышению в середине лета, но снова «что-то пошло не так». Рассчитали средний уровень роста тарифов в пределах 4% для высокой инфляции, а та возьми да окажись меньше запланированного - не 7%, а только 3%. А кто знал? В общем, догнали и перегнали.

А вот сколько повышений будет в 2021 году, председатель МКД не готова ответить - такой информацией она не располагает. «Можно попробовать позвонить в Расчетный центр или в домоуправление», - советует она и диктует наизусть телефон и того, и другого. В РКЦ тоже не в курсе, перенаправляют в комитет по тарифам и энергетике, мол, у них на сайте вся информация есть. На Интернет-странице комитета заходим в закладку «Населению» и утыкаемся в новость о том, что нас ждет (вернее, ждало) в 2019 году. Из новенького - только тарифы на электроэнергию на 2021 год и графики плановых отключений электроэнергии.

Может, действительно, в домоуправлении помогут? Бухгалтер в растерянности. «Мы пока не в курсе, ждем», - говорит. Расширяем круг поисков - звоним еще в несколько «управляек». В одной говорят про январь и июль, в другой про июль, в третьей интересуются, зачем такие вопросы задаем, а в четвертой возмущаются: не может рост тарифов быть ежегодно «плановым», такая формулировка в принципе абсурдна, к тому же индексация экономически не обоснована.

Наконец, выясняем: тарифы вырастут один раз, как обычно, - 1 июля. Согласно данным системы ГИС ЖКХ, индекс роста платы за коммунальные услуги в Псковской области определен на уровне 3,4%, при этом предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям - 2%.

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«Слухов много, но есть документы, которые регламентируют рост тарифов, - объясняет председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов. - Я верю, что сверх установленного тарифы ЖКХ не вырастут. После ощутимого удара, нанесенного коронавирусом по экономике, все будет в установленных рамках».

Не по хорошу мил

Если тарифы на коммунальные ресурсы регулируются на федеральном и региональном уровне, то расценки на техобслуживание формируются исходя из договора, заключенного между домоуправлением и собственниками жилья. При этом определяющим оказывается состояние общедомового имущества. «В двух внешне одинаковых домах, расположенных рядом, ставка на ТО может быть разной», - объясняет Алексей Кириллов.

Фото: Вадим Боченков

В принципе, ничто не может помешать управляющей компании попытаться поднять свои расценки (к слову, многие говорят о том, что в старом фонде тарифы на ТО установлены ниже планки, которая позволила бы качественно оказывать услуги по содержанию общего имущества). Но прежде придется  экономически обосновать повышение тарифа, а затем еще и получить согласие жильцов. Если собственники не соберут кворум или проголосуют «против», домоуправление может обратиться в орган МСУ, ФАС или в суд. В общем, все не так просто.

Но есть, конечно, «лазейки». Например, домоуправление может изменить название и предложить перезаключить договор управления, «протащив» в нем новые расценки. Может шантажировать угрозами из серии «мы от вас уйдем, и вы будете никому не нужны».

Лет пять назад по Пскову прокатилась волна отказов «управляек» от нерентабельных домов. По сути, тогда хрущевки поставили перед выбором: или вы соглашаетесь на новый тариф, или упираетесь, и право на управление домом выставляют на торги, а новая УК «вкатит» еще более высокие цены. В большинстве случаев жители побунтовали, покричали - и согласились на новые тарифы старых «управляек».

В принципе, на данный момент подобный процесс уже запущен, правда, пока не в Пскове. Как сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко, в муниципалитете «есть жилой фонд, в котором нет управляющих компаний». В апреле этого года несколько УК отказались от жилого фонда по причине его изношенности и нежелания людей платить взносы. «Например, в доме восемь или двенадцать квартир, а платят две-три семьи. К тому же, управляющим компаниям невыгодно ехать в Середку или Гверздонь управлять домами, чтобы в итоге платили несколько человек и то с задержками», - заметил гость студии.

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Алексей Кириллов констатирует: домоуправления действительно могут отказываться от нерентабельных домов. Но в последние годы многое изменилось. Во-первых, за домоуправлениями более пристально стал наблюдать Жилнадзор. «Во-вторых, - говорит он, - быстро найдутся те, кто прихватит эти дома. Сейчас появилось достаточное количество УК на рынке с новым качественным подходом к управлению». «Хрущевкам» на Рижском остается надеяться, что их «управляйка» меняла название просто из соображений «благозвучности» (хотя договор управления истекает, если мы не ошибаемся, аккурат в следующем году).

Договоримся?

Фото: Вместе.ру

Впрочем, руководители псковских домоуправлений, с которыми мы разговаривали, в один голос утверждают: роста цен на ТО они не планируют.

Главный бухгалтер ООО «Микрорайон №13 плюс» Ольга Самсонова рассказывает: «Мы много общаемся с людьми, проводим собрания жильцов, и по результатам встреч оставляем прежние тарифы: сейчас не то время, чтобы увеличивать расценки». По словам Ольги Владимировны, она лично участвует в обходах домов и видит, что люди живут очень бедно, особенно в «хрущевках» на Рижском. Если раньше при проверках показаний счетчиков сложно было застать людей в квартирах, то теперь многие сидят дома, в том числе и потом, что потеряли работу. За примерами далеко ходить не надо: в доме, где работает УК, за последние полгода закрылось два кафе, в доме поблизости - прекратила работу крупная пиццерия.

Не видит необходимости в повышении тарифа на ТО и директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов. Если бы не одно но: из-за реализации программы «Чистая вода» во вверенных ему домах начали выходить из строя насосы. Не исключено, что в этой ситуации понадобится помощь собственников.

«Это проблема, из-за которой мы вынуждены обращаться к людям, - говорит он. - После старта данной программы возникли реальные проблемы с обслуживанием сетей на Владимирской и Никольской, в Борисовичах. Образуется накипь, теплообменники приходится чистить не раз в год, как раньше, а два-три. Это сказалось и на сроке эксплуатации оборудования: если с обычной водой насосы работают по 10-15 лет, то теперь они выходят из строя спустя 5-6 лет».

А иначе отключим газ

Еще один вопрос, который возникает в связи с обсуждением тарифов на содержание общего имущества, - платежная дисциплина населения: если бы платили все и в полном объеме, может, и не возникало бы у некоторых «управляек» соблазна менять расценки. Между тем, многие псковичи расценили мораторий на штрафы за неоплату услуг ЖКХ как сигнал «забить на счета».

Как говорит Ольга Самсонова, собираемость платежей с населения в последние полгода заметно снизилась: если в доковидные времена она была на уровне 90-95%, то сейчас - порядка 75-80%. Провал по коммуналке отметил и Андрей Тарасов: по его словам, летом платежная дисциплина была на уровне, а ноябре ощутился «просадок».

«Псковские собственники достаточно дисциплинированные, - отмечает Алексей Кириллов. - До пандемии собираемость по ЖКХ достигала 85-90%. Сейчас немного просело, но не катастрофично». Он считает, что в общем и целом ситуация не дойдет до историй с отключением света и валом штрафов.

«Домоуправление имеет право штрафовать за неуплату, но скорее, такая возможность останется «пугалкой» для большинства, - считает Алексей. - Этим и раньше не особо пользовались. Вообще эта система у нас не очень хорошо развита, не все УК занимаются претензионной работой - для этого надо содержать юристов. Будет, может быть, пара эпичных случаев, но без этого, наверное, никак. Есть злостные неплательщики. Я считаю, в каждом случае надо подходить разумно».

Сходной точки зрения придерживается и Ольга Самсонова: штрафы и отключения не планируются. «Пишем неплательщикам регулярно, предлагаем заключить соглашения о рассрочке платежа, - рассказывает она о практике работы с должниками. - Раньше на год предлагали, а сейчас даже на 3 года. Кто не реагирует - на тех подаем в суд, и таких достаточно».

***

«А вы в курсе, что в декабре или январе вам придут платежки за тепло по новым нормативам?» - не без ехидства интересуются в бухгалтерии псковской УК.

И правда - на сайте Расчетного центра находим новость от 24 ноября: «Решением Псковского областного суда от 18.09.2020 №3а-43/2020 отменен приказ №48-ОД от 12.04.2017 о внесении изменений в нормативы на подогрев холодной воды в приказ №141-ОД от 21.12.2016. Нормативы на подогрев холодной воды будут использоваться в редакции приказа №141-ОД от 21.12.2016. Для закрытой системы горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями норматив составит 0,079 Гкал/куб.м». Для справки: прежний норматив был 0,068.

Что это - безвыходный рост или рост безвыходности?

Елена Никитина

Теги: #ЖКХ #тарифы #домоуправление
Источник: Псковская Лента Новостей
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