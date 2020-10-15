ЖКХ

В Псковском районе ряд «управляек» отказались от обслуживания жилого фонда

В администрацию Псковского района поступает не много жалоб на работу управляющих компаний. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко сегодня, 15 октября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, есть комитет по региональному контролю, куда направлять жалобы эффективнее, профильный комитет имеет полномочия привлечь недобросовестные «управляйки» к серьезной ответственности.

«У нас другая проблема - есть жилой фонд, в котором нет управляющих компаний. В апреле произошло так, что несколько управляющий компаний отказались от жилого фонда», - сообщил Святослав Колинко и пояснил, что отказы произошли по причине старого жилого фонда и нежелания людей платить взносы.

«Например, в доме восемь или двенадцать квартир, а платят две-три семьи. К тому же, управляющим компаниям не выгодно ехать в Середку или Гверздонь управлять домами, чтобы в итоге платили несколько человек и то с задержками», - заметил гость студии.

По его словам, в соответствии с законодательством «управляйку» должны выбирать на торгах. Сейчас в районе сейчас идут процедуры по выбору управляющих компаний. «Не все хотят обслуживать такой жилой фонд. Есть люди, которые понимают, что дом должен жить, это их имущество, и они идут на форму непосредственного управления. Это предусмотрено законодательством, они оформляют протоколы, сами нанимают кого-то, собирают деньги», - объяснил Святослав Колинко.

Кроме того, добавил он, районные власти рассматривают вопрос возможности создания муниципальной управляющей компании.