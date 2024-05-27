ЖКХ

Сергей Грахов: Я расцениваю действия «Спецтранскома» как шантаж

ООО «Спецтранском», остановившее с 13 мая работу мусоросортировочного комплекса, занимается саботажем и шантажом. Такое мнение председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Задолженность, о которой "Спецтранском" заявляет, 60 миллионов, не сегодня появилась, она существует достаточно долгий период, была больше, была меньше. Но такие жесткие действия "Спецтранском" никогда не применял, как он это сделал на январские праздники, как сейчас. Я фактически это расцениваю, действительно, как шантаж. Задолженность была, они договаривались. Сейчас происходит фактически саботаж, шантаж, что "вы либо платите, либо я не открою". Хотя задолженность не сегодня сформировалась», - рассказал Сергей Грахов.

При этом регоператор по обращению с ТКО и «Спецтранском» информируют комитет о задолженностях и постоянно оказываются за столом переговоров.

«Нас постоянно, регулярно информируют, мол, передо мной такая задолженность, примите меры. Мне немножко непонятен мотив, посыл этих писем. И еще раз повторюсь, есть законные механизмы, как необходимо работать в данной ситуации, что необходимо делать. Ну, пожалуйста, берите и делайте. Мы, конечно же, реагируем, собираем их на наших площадках. Но это рабочие совещания. А так коллеги исправно нас информируют, кто кому что должен», – добавил Сергей Грахов.

Ранее в Псковской области директор ООО «СпецТрансКом» Андрей Папчук заявил, что мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая полностью остановил свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия. По его словам, это связано с годовой задолженностью регионального оператора «Экопром».

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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.

Директор псковского филиала «Экопрома» Александр Киселев пояснил, что долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности.

Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.

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Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.