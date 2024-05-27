Сергей Грахов: Я расцениваю действия «Спецтранскома» как шантаж

ООО «Спецтранском», остановившее с 13 мая работу мусоросортировочного комплекса, занимается саботажем и шантажом. Такое мнение председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
При этом регоператор по обращению с ТКО и «Спецтранском» информируют комитет о задолженностях и постоянно оказываются за столом переговоров.
«Нас постоянно, регулярно информируют, мол, передо мной такая задолженность, примите меры. Мне немножко непонятен мотив, посыл этих писем. И еще раз повторюсь, есть законные механизмы, как необходимо работать в данной ситуации, что необходимо делать. Ну, пожалуйста, берите и делайте. Мы, конечно же, реагируем, собираем их на наших площадках. Но это рабочие совещания. А так коллеги исправно нас информируют, кто кому что должен», – добавил Сергей Грахов.
Ранее в Псковской области директор ООО «СпецТрансКом» Андрей Папчук заявил, что мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая полностью остановил свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия. По его словам, это связано с годовой задолженностью регионального оператора «Экопром».
Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.
Директор псковского филиала «Экопрома» Александр Киселев пояснил, что долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности.
Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.
В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.
Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.