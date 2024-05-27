ЖКХ

Андрей Папчук: Порховский мусорный полигон превратится в огромною гору

Порховский мусорный полигон превратится в огромною гору, его пора закрывать. Об этом заявил руководитель мусоросортировочного завода «СпецТрансКом» Андрей Папчук в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В Псковской области складывается печальная ситуация в сфере обращения с отходами. Возьмем полигоны. Раньше в каждом муниципальном образовании был полигончик. Может быть, они не везде соответствовали эпидемиологическим требованиям, но они были, и закрывать их было нельзя. Теперь вся нагрузка легла на порховский полигон. Когда псковскую городскую свалку закрыли, мусор поехал на полигон в Порхов. Были возмущения граждан. Ничего не сделано за пять лет. Порховский полигон превратится в огромною гору, которая по своим геометрическим показателям превышает все проектные показатели. Порховский полигон пора закрывать», - сказал Андрей Папчук.

По мнению гостя студии, к перспективе появления в Псковской области экотехнопарка стоит отнестись «осторожно». Он выразил сомнение, что его удастся запустить в 2024 году. На данный момент единственный подходящий объект для размещения ТКО, продолжил он, это островский полигон. При этом имеются нюансы в части объема отходов, который этот полигон может принимать.

Ранее Андрей Папчук заявил, что мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая полностью остановил свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия. По его словам, это связано с годовой задолженностью регионального оператора «Экопром».

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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.

Директор псковского филиала «Экопрома» Александр Киселев пояснил, что долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности.

Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.

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Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.