Культура

Актриса Юлия Пересильд о Пскове: Я уезжала из ада

Известная российская актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд поделилась мыслями о Пскове, революции, «90-х» и худруке Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрие Месхиеве. О многих моментах своей жизни Юлия Пересильд сообщила в интервью на ютуб-канале «А поговорить?».

Началось интервью с рассказа актрисы об актуальности спектакля «Дядя Ваня», поставленного по пьесе Антона Чехова руководителем парижского театра «Одеон» Стефаном Брауншвейгом.

«Стефан Брауншвейг собрал нас - циничных артистов - и начал говорить об экологии: что мир гибнет, планета разрушается. Ты думаешь, если завтра что-то такое произойдет - успеть бы спасти детей и друзей. А Стефан Брауншвейг об экологии думает. Мы расстаемся, и происходит это (лестные пожары в Сибири, - ред.). И я поняла, что все - не так далеко, может произойти хоть завтра, - отметила Юлия Пересильд. - В пьесе "Дядя Ваня" есть монолог со словами «Вы все безрассудно губите леса, и скоро на земле ничего не останется». Поэтому это произведение - всегда актуально».

Страх перед революцией

Далее актриса поделилась своим отношением к революции и последним стычкам силовиков и гражданского населения в Москве.

«Революцию я боюсь, честно. Ты не можешь не волноваться из-за того, что происходит в Москве, даже если сейчас за ее пределами. Я понимаю, что революция - это что-то новое, но я не хочу революцию, - добавила Юлия Пересильд - Мне кажется, самое страшное - это гражданская война, ведь она - внутри. Когда есть внешний враг - все объединяются, становятся частью общей души. Это "кайфовое" состояние, эйфория. Гражданская война же - тоже эйфория, но она мне не понятна. Очень страшно, что нет уверенности, что сын не убьет отца, что дочь не сдаст мать. Для меня это - дикий ужас».

Актриса отметила, что пойдет на согласованный митинг в Москве: «Мы имеем право высказывать, что мы думаем. Хоть на какую-то свободу мы имеем право. На митингах там - студенты, артисты, музыканты, адвокаты. В основном - неагрессивная часть общества. Но нельзя отрицать, что есть люди, которые хотят "кипиша", чего-то погорячее. Вдруг - когда-то кто-то придет с оружием? В этой стране "Кровавое воскресенье" может наступить в любой момент. Невозможно молчать о таком, потому что слишком много характерных эпизодов в нашей истории. У меня получается дружить с чувством совести, поэтому при абсолютно любом политическом режиме работать как актриса я не смогу».

Также актриса вспомнила, как посещала Украину, когда в этой стране была «революционная» обстановка и выразила надежду, что с переменами в высших эшелонах власти украинцам будет комфортнее жить.

«Хочется, чтобы люди там не так мерзли, как в прошлом году. Мы созваниваемся, с нашими друзьями, которые находятся на Украине. Хочется, чтобы там не спали в тройном одеяле», - подметила Юлия Пересильд.

Из-под платья - краешек попы

Кроме того, актриса рассказала, как приехала из Пскова в Москву поступать учиться, призналась в любви к столице.

«Я увидела, что в Москве люди так же быстро существуют. Когда я приехала поступать - спала на вокзале. Приехала с псковской подругой. Мой внешний вид: рюкзак, мокасины и красное короткое ситцевое платье, из-под которого, если наклониться, было видно краешек попы. Коса - чуть длиннее платья. Первую ночь мы с подругой провели на Ленинградском вокзале. Количество бомжей, что выходили из ближайших станций метро, зашкаливало. Затем - ночевали уже в комнате матери и ребенка, за небольшую сумму», - разъяснила Юлия Пересильд.

Также актриса поделилась воспоминаниями и о том, как покидала родной Псков.

«Уезжая из Пскова - я уезжала из ада! Это были "90-е": стреляли, ВДВ, алкоголики, драки, наркоманы. На городской дискотеке могли взять газовый пистолет и начать стрелять. Я проводила время, можно сказать, с "гопниками". Сидели в подвалах, на батареях. Рано начала посещать дискотеки, - вспомнила Юлия Пересильд. - Раньше часто наркоманы говорили «пошли на Финский». Сейчас же, когда вижу Финский парк - думаю, что Европа какая-то. Даже велосипеды в аренду есть».

«Ты - бездарь»

Актриса рассказала, что когда ей было 11 лет, ее отец - разносторонне талантливый человек - погиб. Предположительно, от удара по голове. Добавила, что в Пскове тогда был не тот контингент, чтобы подсказать ей фильмы или музыку для внутреннего роста.

«В Пскове мне некоторые говорили: "Ты - бездарь". И уже давно ходят слухи, что в театральный институт я поступила через постель. Я шучу, что будь так - у меня здоровья не хватило бы. В общем, в меня, считай, никто не верил. Даже мама направляла меня в педагогический институт, чтобы я потом стала директором. Говорила, что плохо пою, - продолжила Юлия Пересильд. - Это меня не обижало. Скорее, разжигало желание что-то пробовать. Люблю действовать на противоходе. И если мне говорят: "Не можешь" - скорее всего, смогу!».

Псковичи - такие ребята…

Помимо этого, актриса поблагодарила художественного руководителя Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Дмитрия Месхиева: за то, что научил «работать по-другому». Рассказала о том, как предложила поставить спектакль «Каштанка» в Пскове.

«Когда Дмитрий Дмитриевич перебрался в Псков, позвонила ему и поинтересовалась, не съели ли его там? Псковичи же такие ребята… Скобари. Любят уничтожить нового, приезжего человека. А ну-ка, кто у нас тут приехал из Москвы? Сейчас мы его размажем! Ребята любят это делать и активно практикуют, - поделилась мнением Юлия Пресильд. - Дмитрий Дмитриевич ответил, что его сложно съесть и предложил мне сыграть в родном городе. А я предложила поставить Чехова, «Каштанку».

Актриса добавила, что, кроме того, иногда ей очень не хватает Пскова, и она периодически возвращается в него на несколько дней: «Дико не хватает этого города, этих людей. Здесь меня - в хорошем смысле - опускают на землю. Здесь все чуть проще. Псков помогает дышать. Идешь по набережной и думаешь, что все умираем, режимы проходят, все - тлен».

Закончилось интервью наблюдением актрисы, что «твоя роль от тебя не уйдет» и словесным выражением высоких чувств к мужу - режиссеру Алексею Учителю.