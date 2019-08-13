Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Организация активного отдыха
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Дом от А до Я
О протестах и оппозиции
Женщина на рыбалке: экипировка
Как помыть машину бесплатно?
Моно вместо стерео
Убрать нельзя оставить
Телефон прямого эфира 56-73-72
Мини-юбки под запретом
Об «успехах» импортозамещения
 
 
 
ещё Культура 13.08.2019 16:480 Первое издание рассказов Михаила Булгакова с автографом и другие ценности задержаны на границе Псковской области 17.08.2019 13:400 Актриса Юлия Пересильд о Пскове: Я уезжала из ада 17.08.2019 09:291 На «культурную субботу» приглашает псковичей и гостей города Псково-Изборский музей 17.08.2019 09:000 Сегодня в Печорах состоится вечер органной и вокальной музыки 16.08.2019 21:130 Фильм начинающего режиссера из Пскова вошел в конкурсную программу международного фестиваля «Послание к человеку» 16.08.2019 16:213 Необычный посетитель побывал сегодня в Псковском музее
 
 
 
Самое популярное 15.08.2019 19:067 В ДТП на перекрестке Некрасова и Октябрьского проспекта серьезно пострадал мотоциклист. ФОТО 14.08.2019 15:402 Армен Джигарханян госпитализирован 16.08.2019 11:227 Налоговая требует признать банкротом резидента ОЭЗ «Моглино» 15.08.2019 15:080 Псковский гидрометцентр: Вторая половина августа компенсирует холодную первую 14.08.2019 15:289 Новый главный архитектор Пскова рассказал о своем видении дальнейшего развития города
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Актриса Юлия Пересильд о Пскове: Я уезжала из ада

17.08.2019 13:40|ПсковКомментариев: 1

Известная российская актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд поделилась мыслями о Пскове, революции, «90-х» и худруке Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрие Месхиеве. О многих моментах своей жизни Юлия Пересильд сообщила в интервью на ютуб-канале «А поговорить?».

Началось интервью с рассказа актрисы об актуальности спектакля «Дядя Ваня», поставленного по пьесе Антона Чехова руководителем парижского театра «Одеон» Стефаном Брауншвейгом.

«Стефан Брауншвейг собрал нас - циничных артистов - и начал говорить об экологии: что мир гибнет, планета разрушается. Ты думаешь, если завтра что-то такое произойдет - успеть бы спасти детей и друзей. А Стефан Брауншвейг об экологии думает. Мы расстаемся, и происходит это (лестные пожары в Сибири, - ред.). И я поняла, что все - не так далеко, может произойти хоть завтра, - отметила Юлия Пересильд. - В пьесе "Дядя Ваня" есть монолог со словами «Вы все безрассудно губите леса, и скоро на земле ничего не останется». Поэтому это произведение - всегда актуально».

Страх перед революцией

Далее актриса поделилась своим отношением к революции и последним стычкам силовиков и гражданского населения в Москве.

«Революцию я боюсь, честно. Ты не можешь не волноваться из-за того, что происходит в Москве, даже если сейчас за ее пределами. Я понимаю, что революция - это что-то новое, но я не хочу революцию, - добавила Юлия Пересильд -  Мне кажется, самое страшное - это гражданская война, ведь она - внутри. Когда есть внешний враг - все объединяются, становятся частью общей души. Это "кайфовое" состояние, эйфория. Гражданская война же - тоже эйфория, но она мне не понятна. Очень страшно, что нет уверенности, что сын не убьет отца, что дочь не сдаст мать. Для меня это - дикий ужас».

Актриса отметила, что пойдет на согласованный митинг в Москве: «Мы имеем право высказывать, что мы думаем. Хоть на какую-то свободу мы имеем право. На митингах там - студенты, артисты, музыканты, адвокаты. В основном - неагрессивная часть общества. Но нельзя отрицать, что есть люди, которые хотят "кипиша", чего-то погорячее. Вдруг - когда-то кто-то придет с оружием? В этой стране "Кровавое воскресенье" может наступить в любой момент. Невозможно молчать о таком, потому что слишком много характерных эпизодов в нашей истории. У меня получается дружить с чувством совести, поэтому при абсолютно любом политическом режиме работать как актриса я не смогу».

Также актриса вспомнила, как посещала Украину, когда в этой стране была «революционная» обстановка и выразила надежду, что с переменами в высших эшелонах власти украинцам будет комфортнее жить.

«Хочется, чтобы люди там не так мерзли, как в прошлом году. Мы созваниваемся, с нашими друзьями, которые находятся на Украине. Хочется, чтобы там не спали в тройном одеяле», - подметила Юлия Пересильд.

Из-под платья - краешек попы

Кроме того, актриса рассказала, как приехала из Пскова в Москву поступать учиться, призналась в любви к столице.

«Я увидела, что в Москве люди так же быстро существуют. Когда я приехала поступать - спала на вокзале. Приехала с псковской подругой. Мой внешний вид: рюкзак, мокасины и красное короткое ситцевое платье, из-под которого, если наклониться, было видно краешек попы. Коса - чуть длиннее платья. Первую ночь мы с подругой провели на Ленинградском вокзале. Количество бомжей, что выходили из ближайших станций метро, зашкаливало. Затем - ночевали уже в комнате матери и ребенка, за небольшую сумму», - разъяснила Юлия Пересильд.

Также актриса поделилась воспоминаниями и о том, как покидала родной Псков.

«Уезжая из Пскова - я уезжала из ада! Это были "90-е": стреляли, ВДВ, алкоголики, драки, наркоманы. На городской дискотеке могли взять газовый пистолет и начать стрелять. Я проводила время, можно сказать, с "гопниками". Сидели в подвалах, на батареях. Рано начала посещать дискотеки, - вспомнила Юлия Пересильд. - Раньше часто наркоманы говорили «пошли на Финский». Сейчас же, когда вижу Финский парк - думаю, что Европа какая-то. Даже велосипеды в аренду есть».

«Ты - бездарь»

Актриса рассказала, что когда ей было 11 лет, ее отец - разносторонне талантливый человек - погиб. Предположительно, от удара по голове. Добавила, что в Пскове тогда был не тот контингент, чтобы подсказать ей фильмы или музыку для внутреннего роста.

«В Пскове мне некоторые говорили: "Ты - бездарь". И уже давно ходят слухи, что в театральный институт я поступила через постель. Я шучу, что будь так - у меня здоровья не хватило бы. В общем, в меня, считай, никто не верил. Даже мама направляла меня в педагогический институт, чтобы я потом стала директором. Говорила, что плохо пою, - продолжила Юлия Пересильд. - Это меня не обижало. Скорее, разжигало желание что-то пробовать. Люблю действовать на противоходе. И если мне говорят: "Не можешь" - скорее всего, смогу!».

Псковичи - такие ребята…

Помимо этого, актриса поблагодарила художественного руководителя Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Дмитрия Месхиева: за то, что научил «работать по-другому». Рассказала о том, как предложила поставить спектакль «Каштанка» в Пскове.

«Когда Дмитрий Дмитриевич перебрался в Псков, позвонила ему и поинтересовалась, не съели ли его там? Псковичи же такие ребята… Скобари. Любят уничтожить нового, приезжего человека. А ну-ка, кто у нас тут приехал из Москвы? Сейчас мы его размажем! Ребята любят это делать и активно практикуют, - поделилась мнением Юлия Пресильд. - Дмитрий Дмитриевич ответил, что его сложно съесть и предложил мне сыграть в родном городе. А я предложила поставить Чехова, «Каштанку».

Актриса добавила, что, кроме того, иногда ей очень не хватает Пскова, и она периодически возвращается в него на несколько дней: «Дико не хватает этого города, этих людей. Здесь меня - в хорошем смысле - опускают на землю. Здесь все чуть проще. Псков помогает дышать. Идешь по набережной и думаешь, что все умираем, режимы проходят, все - тлен».

Закончилось интервью наблюдением актрисы, что «твоя роль от тебя не уйдет» и словесным выражением высоких чувств к мужу - режиссеру Алексею Учителю.

Теги: #кино #шоу #шоубиз
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
В администрации Псковской области утверждены требования к внешнему виду госслужащих. Поддерживаете ли вы введение дресс-кода?
В опросе приняло участие 1050 человек
17.08.2019, 14:030 Жаркая погода без осадков возможна завтра на территории Псковской области 17.08.2019, 13:401 Актриса Юлия Пересильд о Пскове: Я уезжала из ада 17.08.2019, 13:280 На Яблочный Спас в яблоневый сад приглашает музей-заповедник «Михайловское» 17.08.2019, 13:000 5-летний юбилей готовится отметить псковская музыкальная группа «Старый город»
17.08.2019, 12:390 Псковское МЧС дает рекомендации тем, кто собрался в лес 17.08.2019, 12:101 В России придумали «невидимый» спутник 17.08.2019, 11:490 Квартира горит на Ипподромной 17.08.2019, 11:450 В Пушкиногорской межрайонной больнице появится мобильный ФАП и новое медоборудование
17.08.2019, 11:180 Житель Острова оплатил долг на сумму более 300 тыс. рублей, чтобы продать свой автомобиль 17.08.2019, 10:500 В крови отравившихся маслом в Ульяновской области нашли крысиный яд 17.08.2019, 10:230 Василий Осипов проконтролировал подготовку к отопительному сезону и ход дорожных работ в Пушкиногорском районе 17.08.2019, 10:150 Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
17.08.2019, 10:100 Энергетики Псковской ГРЭС приняли участие в велопробеге, посвященном годовщине пуска первого энергоблока 17.08.2019, 09:570 Гренландия потеряла 11 миллиардов тонн льда за сутки 17.08.2019, 09:291 На «культурную субботу» приглашает псковичей и гостей города Псково-Изборский музей 17.08.2019, 09:000 Сегодня в Печорах состоится вечер органной и вокальной музыки
16.08.2019, 22:560 Сергей Лавров огласил сроки внедрения электронных виз в России 16.08.2019, 22:340 «Апельсин» незаконно установил билборды на трассе Р-23 16.08.2019, 22:130 Интерактив: 88-летняя бабушка неделю спасала магазин от потопа 16.08.2019, 22:030 Мотоциклист, виновный в смерти 6-летней девочки на проспекте Энтузиастов, признан вменяемым
16.08.2019, 21:540 Футболисты «Экспресса» стали обладателями Кубка области 16.08.2019, 21:260 Большинство школьников не разбираются в рынке труда, сообщили в Минпросвещения 16.08.2019, 21:130 Фильм начинающего режиссера из Пскова вошел в конкурсную программу международного фестиваля «Послание к человеку» 16.08.2019, 21:010 Тюремный срок грозит жителю Куньи, совершившему кражу и избившему собутыльника
16.08.2019, 20:515 «Ниссан» чуть не свалился к Пскове с парковки возле Финского парка 16.08.2019, 20:430 Концерт Варвары и феерия аэростатов: опубликован план  мероприятий в День города  Великие Луки 16.08.2019, 20:364 Печоры включены в список моногородов России 16.08.2019, 20:220 Великолукская транспортная прокуратура приняла меры к устранению нарушений трудового законодательства
16.08.2019, 20:160 ВТБ и Visa подвели итоги акции «Время Мультивпечатлений» 16.08.2019, 20:000 Сделать прививку от гриппа можно в городских поликлиниках 16.08.2019, 19:362 В исправительной колонии № 3 состоялся «День открытых дверей» 16.08.2019, 19:240 Диетолог рассказал об идеальном рационе россиянина
16.08.2019, 19:070 «Псков-747» в гостях обыграл «Казанку» 16.08.2019, 19:040 Житель Куньинского района получил условный срок за неуплату алиментов 16.08.2019, 18:590 ФК «Луки-Энергия» проиграл «Велесу» в матче первенства России 16.08.2019, 18:361 В Псковской области пресечена 61 попытка незаконного ввоза продукции в ручной клади и багаже пассажиров
16.08.2019, 18:300 К лету 2020 года в рамках акции «Единой России» будет высажено более миллиона деревьев 16.08.2019, 18:247 И. о. гендиректора ОЭЗ «Моглино» прокомментировал претензии по неуплате налогов ее резидентом 16.08.2019, 18:160 В Псковской области продолжает работу «Горячая линия» связи с избирателями 16.08.2019, 18:113 «Акценты» Донецкого: Декларация чести, перевернутая попа и три «самурая»
16.08.2019, 18:075 Рейтинг политической активности. 10-16 августа 16.08.2019, 18:010 Определен подрядчик, который благоустроит городской вал в Опочке 16.08.2019, 17:570 Жаркая погода без дождей ожидается завтра в Псковской области 16.08.2019, 17:421 Как сохранить здоровье школьников?
16.08.2019, 17:400 Псковская городская поликлиника приглашает на выездную вакцинацию против гриппа 16.08.2019, 17:350 Жителю Куньи, угрожавшему убийством сожительнице и участковому, продлили нахождение под стражей 16.08.2019, 17:240 Россиянам посоветовали не «пичкать» детей лекарствами из-за температуры 16.08.2019, 17:160 ОНФ: Привлечение средств бюджета и бизнеса на восстановление загородных лагерей поможет развитию детского оздоровительного отдыха
16.08.2019, 17:100 Объявлен аукцион на ремонт автомобильной дороги в Опочецком районе 16.08.2019, 17:080 Из-за ДТП парализовано движение от улицы Советской до Юбилейной 16.08.2019, 17:001 Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца 16.08.2019, 16:590 В магазине «Манго» начались финальные дни распродажи
16.08.2019, 16:445 Михаил Ведерников: Псковская молодежь заслуживает соседство с Кремлем 16.08.2019, 16:431 Институт РАН создаст Центр по изучению проблем развития Северо-Западного региона России 16.08.2019, 16:370 В Великих Луках мотоциклист без водительских прав сбил пешехода 16.08.2019, 16:300 Любимые многими псковичами фаршированные перцы вернулись на прилавки магазинов «Деревня Соловьи»
16.08.2019, 16:213 Необычный посетитель побывал сегодня в Псковском музее 16.08.2019, 16:152 Минтруд предложил повысить МРОТ 16.08.2019, 16:110 В Толбице будет построен причал 16.08.2019, 16:082 Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
16.08.2019, 16:071 «На молодежной волне» - тематика работ конкурса «Киномания» в этом году 16.08.2019, 16:010 Армен Джигарханян пошел на поправку после операции 16.08.2019, 15:530 Псковский бизнес-омбудсмен попросил Федеральное Собрание сохранить ЕНВД 16.08.2019, 15:420 Большой срок грозит группе лиц, совершившей кражу в Куньинском районе
16.08.2019, 15:302 Актриса из Пскова Юлия Пересильд прокомментировала действия пилотов, спасших пассажиров от авиакатастрофы около «Жуковского» 16.08.2019, 15:290 Крупные производители мебели осваивают интернет 16.08.2019, 15:210 Более 1700 детей повторили правила электробезопасности в загородных лагерях Псковской области 16.08.2019, 15:120 Фотографии советского Пскова можно увидеть на выставке в ГАПО
16.08.2019, 15:090 На улице Вокзальной в Пскове столкнулись автомобиль и мопед 16.08.2019, 15:041 В Псковской области запрещен ввоз более двух центнеров вареной витебской колбасы 16.08.2019, 14:530 Житель Куньинского района сломал ребро бывшему мужу сожительницы за вмешательство в их личную жизнь 16.08.2019, 14:412 В 10,6 раза увеличилось количество пожаров в Псковской области из-за смены критериев их оценки
16.08.2019, 14:350 Историк ПсковГУ изменил представления о военном деле Сасанидского Ирана 16.08.2019, 14:310 В этом году в Псковской области спасено 19 потерявшихся грибников, 4 из них - дети 16.08.2019, 14:220 В ИК-4 введена в эксплуатацию новая пилорама 16.08.2019, 14:093 Из Ловати в Великих Луках снова вытащили рыбу семейства пираньевых. ФОТО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.