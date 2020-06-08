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Политика

Рейтинг политической активности. Падения и взлеты

14.06.2020 23:21|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет еженедельное обозрение политической жизни региона. Сегодня мы рассматриваем события, произошедшие с 8 по 14 июня.

Рабочая неделя выдалась короткой, значимых событий произошло немного, а заметных шагов и заявлений было еще меньше. Если кто и заслужил тут максимально высокой оценки, так, пожалуй, только кот митрополита Тихона - Владыка, на глазах становящийся звездой и уже обзаведшийся официальным аккаунтом в социальной сети Инстаграм. Однако Господин Рейтингомер традиционно оценивает не братьев наших меньших, а чиновников, депутатов, партийцев, общественников. И с учетом особенностей минувшей недели впервые за всё время реализации проекта не ставит максимально низкой (-5) и максимально высокой (+5) оценки никому. То есть на обоих полюсах рейтинга в этот раз - пусто.

Напомним, плюс выставляется за активность, принесшую положительный эффект, минус — за поражения, косяки и сомнительные достижения.   

- 4 Игорь Батов

Небезызвестный псковский общественник Игорь Батов и Ко проиграли: Псковский городской суд не удовлетворил коллективный иск против строительства завода «Титан-Полимер». К перспективе появления под Псковом этого предприятия можно относиться по-разному, однако следует признать очевидное: весь пар у антититановцев ушел в гудок. В свое время было много шума, а результат оказался близок к нулю. Некачественный судебный иск, бездарное ведение дела - и, как следствие, вполне предсказуемый финал. И точно также ожидаемо, провалив дело, господин Батов принялся обвинять в проигрыше всех по кругу.

- 3 Ольга Евстигнеева

Председатель комитета по социальной защите Псковской области получает -3 в связи с массовым заражением коронавирусом в Моринском психоневрологическом интернате (Дновский район). В ходе проверки этого социального учреждения был выявлен целый букет нарушений: некачественное оказание медицинской помощи, грубые нарушения санитарного режима, выполнения функциональных обязанностей руководством и сотрудниками. По состоянию на 11 июня практически весь интернат был госпитализирован. В конце недели ситуацию детально рассматривали на совещании у губернатора Михаила Ведерникова. Очевидно, что это ЧП серьезно бьет по позициям руководителя комитета по соцзащите.

- 2  Ирина Богачева

Главному врачу Островской межрайонной больницы вынесено дисциплинарное взыскание. В связи с возникновением внутрибольничного очага заболеваемости коронавирусом была проведена проверка, по результатам которой установлено несоблюдение «элементарных мер эпидемической безопасности, отсутствие своевременной изоляции пациентов с подозрением на COVID-19, несоблюдение требований по использованию СИЗ и др». Об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Напомню, ранее в связи с ситуацией в Островской больнице мы прогнозировали неприятности для главврача, депутата регионального парламента Ирины Богачевой — причем, можно было ожидать и более серьезных последствий. 

- 1 Константин Вилков

В последнее время все уже стали забывать, что была у нас такая партия - «Родина», и был такой руководитель ее регионального отделения - Константин Вилков. Последнего теперь вспоминают разве что тогда, когда наблюдают за реакциями авторов одних анонимных телеграм-каналов на публикации другого канала, который и связывают с именем Вилкова. В общем, он выпал из обоймы, однако вдруг вернулся. Правда, предстал в СМИ не в образе политика, а в качестве эдакого политического аналитика - знатока процессов. Вышло, мягко говоря, не очень. Оттолкнувшись от перемен в руководстве псковских профсоюзов, Константин Вилков перешел к широким обобщениям и через отсутствие в областной администрации вице-губернатора по политике вырулил на гадания про парламентские выборы, с которыми вообще ничего не понятно - начиная со сроков: то ли в следующем году они пройдут, то ли будут досрочные. В общем, получился крайне странный псевдополитологический комментарий. И тут надо понимать, что если в политике не получается, то и с комментированием, скорее всего, возникнут проблемы.

0 Андрей Хришкевич

Экс-заместитель председателя областного совета профсоюзов назначен заместителем главы Псковского района. Таким образом, Андрей Хришкевич сделал свой выбор. Одни его осудили за этот шаг; другие, наоборот, поддержали; третьи высказали недоумение. Так или иначе, управленец, в послужном списке которого значится работа и в профсоюзах, и в партийном отделении («Союз труда»), и в управлении внутренней политики администрации Псковской области, пошел на муниципальную службу. Посмотрим, что получится и долгим ли будет этот этап карьеры. 

+ 1 Елена Маятникова

Член избирательной комиссии Псковской области от «Яблока» предложила обеспечить обязательное страхование всех членов избиркомов региона на период общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. 11 июня Елена Маятникова направила в облизбирком проект постановления и внесла на обсуждение временную инструкцию о порядке такого страхования. Яблочница отмечает, что «раньше никогда такие мероприятия не проводились, но надо признать, что мы и не проводили голосование в условиях пандемии». Она обосновала необходимость страхования тем, во время предстоящего голосования, которое будет проходить с 25 июня до 1 июля 2020 года, увеличится продолжительность общения членов избирательных комиссий с избирателями. Голосование продлится почти неделю. 

+ 2 Власти Великих Лук

Руководство второго по величине города Псковской области получает положительную оценку за организацию празднования Дня России. Традиционно южная столица региона отличается при проведении патриотических и государственных праздников. В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации праздник проводился в ином формате (дистанционно) и в совершенно иных масштабах. Тем не менее День России в Великих Луках провели достойно - особо отмечу концерт «Россия начинается здесь» в социальных сетях. 

+3 Дмитрий Шахов

Региональный уполномоченный по правам человека получил согласование у федерального омбудсмена Татьяны Москальковой. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в ходе беседы в режиме ВКС Татьяна Москалькова и Дмитрий Шахов обсудили правозащитную ситуацию в регионе, в том числе актуальные вопросы соблюдения прав граждан в период пандемии, а также подготовку и проведение общероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ. Отмечу и то, что на минувшей неделе Дмитрий Шахов встретился с губернатором Михаилом Ведерниковым. Глава региона поблагодарил омбудсмена за активную работу в сфере защиты прав населения области и подчеркнул, что предложения регионального уполномоченного будут проработаны специалистами профильных органов исполнительной власти. Губернатор выразил надежду на продолжение сотрудничества с Дмитрием Шаховым.

+ 4 Елена Полонская

Глава Пскова всерьез взялась за борьбу с борщевиком в микрорайоне Кресты. На неделе Елена Полонская совершила уже второй выезд в этот район. На месте она проверяла, проведена ли химическая обработка и все ли зоны с борщевиком добавлены в план, обсудила ситуацию с подрядчиком и местными жителями. Подрядчик уверяет, что обработанный борщевик погибнет в течение двух недель.«Мы берем на контроль данную ситуацию. Через полторы недели у нас будет контрольный выезд и мы посмотрим, действительно ли произошла гибель растения или нет. Если будет признано, что качество обработки было ненадлежащим, тогда в подрядной организации будет выставлена претензия, которая уже за свой счет проведет повторную обработку», - заявила Елена Полонская. 

+ 5 Не получает никто

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Ваш Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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